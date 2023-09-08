3非裔女嫌芝華埠行搶 當街毆打華男劫走車輛

一名61歲的華男遭三名女非裔劫匪當街毆打搶走車鑰匙。(華埠治安互助隊影片截圖)

芝城華埠 近來治安不靖，日前又有一名61歲的華人男子在華埠22小街的自家公寓前遭三名女非裔 搶匪打劫，三女嫌一路追打身形瘦削的華，最終並將其壓制在地施暴，然後搶走受害人車鑰匙後駕著竊車逃逸。

影片來源：華埠治安互助隊

華埠治安互助隊表示，根據社區監視攝影機影片，5日傍晚5時30分左右，華埠22小街200號附近，有三名非裔女嫌犯結夥搶劫華人男性。根據影片顯示，案發時天色仍然明亮，華男 將車子停在街道邊後準備回到公寓，案發前不到一分鐘，也有另一對路人經過兩名女嫌身邊。

就在兩名路人走遠後，原本朝西行走的華男突然遭兩名非裔女追著往東跑，其中一名非裔女嫌手持水管，邊追邊打華男，接著就在快回到其停放車子旁的人行道，另一名非裔女同夥加入一起將華男壓制在地毆打，三人隨後搶走華男手中的車鑰匙，跳上華男的灰色豐田轎車。

就在三嫌要把車開走之前，華男奮力從地上爬起來走到副駕座，打開車門懇求搶匪不要開走他的車子，並試圖擋在車子前，甚至抓住引擎蓋阻止逃逸，但最後還是被甩在地上。

這名受害華男施丹興(Danxin Shi，音譯)表示，他住在22小街的公寓已經超過10年，這次遭劫雖然沒有受到重大傷害，但讓他驚魂未定，他平時開網約車維生，車子被搶後導致他無法工作，希望警察可以趕緊把車子找回來。

警方呼籲民眾如果看到這部車牌號BL51418的灰色豐田車，請立即撥打911報案，該案編號為JG412511。