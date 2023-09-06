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門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死

芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
兩名男嫌6日清晨在華埠永活街一家酒店前推倒一名華婦行搶。(華埠治安互助隊提供)
兩名男嫌6日清晨在華埠永活街一家酒店前推倒一名華婦行搶。(華埠治安互助隊提供)

芝城華埠6日凌晨傳出至少兩起連續暴力搶劫案件，其中一名華人婦女發現有人跟蹤，本加速衝入永活街酒店，但卻在酒店門口被三名非裔嫌犯用力拖回人行道並將其推倒在地行搶，而根據社區監視影片顯示，這群劫匪6日凌晨可能在華埠犯下不只兩宗搶劫。

影片來源：華埠治安互助隊提供

華埠治安互助隊6日發布社區警訊稱，6日凌晨約12時14分，華埠23街夾Stewart街附近，兩名非裔男子持槍搶劫一名亞裔男子，當時這名男子在自家車庫前，根據警方報案紀錄，受害者的手機、電子菸都被兩名穿著黑色衣服的非裔嫌犯搶走。

接著在凌晨1時25分左右，一名華人婦女在23街夾永活街的人行道，遭到三名非裔嫌犯搶劫，從監視影片中，可以看到該名婦女停好車子正走往酒店時，可能發現有異而加速要跑入酒店，但在酒店電動門前被嫌犯暴力拖回人行道，然後將她推倒在地行搶。

根據指出，這三名非裔疑犯在作案前開著一輛黑色越野車在23街等待時機，然後車內兩名男子下車對上述華婦下手，劫匪搶走該名受害婦女手中的車鑰匙後，駕駛受害者的車輛往南逃逸。

治安互助隊表示，從社區監視影片顯示，在上述兩起案件間，推測同夥劫匪還在華埠搶劫了另一名受害者，但該名受害者沒有報案，所以警方僅有兩起案件的紀錄。

互助隊提醒民眾入夜後務必提高警戒，一旦遭遇搶劫或發現可疑人、車，請立刻離開現場到安全地方，然後撥打911報案。

兩名男嫌6日清晨在華埠永活街一家酒店前推倒一名華婦行搶。(華埠治安互助隊提供)
兩名男嫌6日清晨在華埠永活街一家酒店前推倒一名華婦行搶。(華埠治安互助隊提供)

華埠 非裔 華人

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