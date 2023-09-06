芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害

兩名男嫌6日清晨在華埠永活街一家酒店前推倒一名華婦行搶。(華埠治安互助隊提供)

芝城華埠 6日凌晨傳出至少兩起連續暴力搶劫案件，其中一名華人 婦女發現有人跟蹤，本加速衝入永活街酒店，但卻在酒店門口被三名非裔 嫌犯用力拖回人行道並將其推倒在地行搶，而根據社區監視影片顯示，這群劫匪6日凌晨可能在華埠犯下不只兩宗搶劫。

影片來源：華埠治安互助隊提供

華埠治安互助隊6日發布社區警訊稱，6日凌晨約12時14分，華埠23街夾Stewart街附近，兩名非裔男子持槍搶劫一名亞裔男子，當時這名男子在自家車庫前，根據警方報案紀錄，受害者的手機、電子菸都被兩名穿著黑色衣服的非裔嫌犯搶走。

接著在凌晨1時25分左右，一名華人婦女在23街夾永活街的人行道，遭到三名非裔嫌犯搶劫，從監視影片中，可以看到該名婦女停好車子正走往酒店時，可能發現有異而加速要跑入酒店，但在酒店電動門前被嫌犯暴力拖回人行道，然後將她推倒在地行搶。

根據指出，這三名非裔疑犯在作案前開著一輛黑色越野車在23街等待時機，然後車內兩名男子下車對上述華婦下手，劫匪搶走該名受害婦女手中的車鑰匙後，駕駛受害者的車輛往南逃逸。

治安互助隊表示，從社區監視影片顯示，在上述兩起案件間，推測同夥劫匪還在華埠搶劫了另一名受害者，但該名受害者沒有報案，所以警方僅有兩起案件的紀錄。