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威脅芝華埠安全男嫌落網 9分局疾呼華人出席7日庭審

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝加哥警局9分局持續宣導社區安全人人有責，也希望華人踴躍出席9日的庭審。(芝警局)
芝加哥警局9分局持續宣導社區安全人人有責，也希望華人踴躍出席9日的庭審。(芝警局)

芝加哥第9警分局5日表示，一名男嫌多次在華埠地區搶劫、騷擾商家、民眾，由於該嫌身材高大且具相當威脅力，警方好不容易將其逮捕後，全案將在7日上午開庭，9分局呼籲華社人士踴躍出席該場庭審，讓法官理解該男的確嚴重影響社區安全，應協助讓其接受應有的醫療診治與法律制裁。

9分局表示，幾周前警察逮捕了一名男子，該嫌曾搶劫華埠商家的小費罐子，偷竊店內商品，他還涉及其他犯罪行為，更打傷了一名警察。

由於該名男子身材高大，且行為暴力，導致許多民眾、商家都十分畏懼，警方好不容易將其逮捕歸案，全案也將在7日上午9時開庭，警方非常希望華社踴躍到場參與該場庭審，讓審理法官能夠認識到此嫌已經對社區帶來很大威脅，希望法官對其精神狀況、犯案情形做出立即與適當的裁決，減少社區不安。

9分局指出，該嫌落網前曾騷擾華埠商圈一家華人餐館，警察據報到場後，華人東主僅「要求警察將嫌犯趕走，但不願意報案」，9分局說，希望華社能夠了解到報案的重要，因為沒有案底即使嫌犯被捕也很難控罪，「相信大家都不願意看到不法份子繼續逍遙法外」。

這起案件將在9月7日上午9時開庭，法庭地點在727 E. 111th St.，9分局將提供車輛接送前往法庭，如果有人有興趣出席，需在上午8時抵達位於橋港區的9分局(3120 S. Halsted St.)，有意參加者請盡快與9分局警官Penny Szeto聯繫，報名電郵：[email protected]

華埠 華人 芝加哥

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