華人受害者拒指認 芝警無奈釋放行搶華埠累犯

華埠治安互助隊創辦人曾偉民。（特派員黃惠玲/攝影）

芝城華埠 治安互助隊表示，一名36歲的華男2日清晨在華埠遭劫車，警察據報後火速到場逮捕了搶匪，然而該名受害華人 ，卻堅拒指認嫌犯，導致警方不得不將男嫌釋放，互助隊創辦人曾偉民表示，華裔 受害人不願指認嫌犯的作法，大大傷害社區的未來治安，也將影響社區、互助隊與警方好不容易建立的密切合作關係，「減少犯罪是每位居民、商家的共同責任，缺一不可」。

根據紀錄，該名18歲劫匪過去四年來，已經有七次在華埠搶劫案底，也就是說，他從14歲開始就陸續在華埠行搶，之前因為還沒有成年，因此並未受到相應的罪刑懲罰，曾偉民說，現在他已經成年，但卻因為受害人不願指認而釋放，判斷嫌犯將有恃無恐，很快又會回到華埠作案。

對該名華裔受害者稱「工作很忙」不願意協助九警分局指認嫌犯的決定，讓義務守護華埠的互助隊成員感到受挫，曾偉民說，互助隊的每一位成員都在忙碌的工作、家庭中，安排時間輪值巡邏社區、監視社區影片，隨時提供警方犯罪信息，八年來沒有因為任何原因缺席義務值勤。

曾偉民說，社區的每位居民、商家，其實都是互助隊的成員，大家守望相助，遇到案件報警，提供嫌犯特徵、車子車牌或提供自家裝設監視攝影機拍下的影片，都對於提升安全有很大幫助，然而如果受害者不願出面指認嫌犯，那麼這些努力都將因為缺乏關鍵證據，導致警方無法向檢察官辦公室提供明確控罪，而不得不釋放嫌犯。

他也提到，八年前，轄區包括華埠、橋港區的第九警分局，只有兩三位會說華語的警察，經過多年的推動與努力，目前九分局已經有多達14名會說華語的警察與兩位雙與督導，「這也表明警局重視華裔社區的需求，也願意提供資源解決治安惡化問題」。

但是只要受害華人忽視協助指認嫌犯的重要性，互助隊與執法單位都會感到「努力抓嫌犯似乎很難取得預期功效」，這將對警民合作與信任帶來影響。

「每個人都可以為社區作出貢獻，可以讓社區發展更好」，這也是互助隊成員堅持的信念，曾偉民說，互助隊的24小時輪值守護社區，就是很愛華社，希望大家安居樂業，讓這個全美唯一逆勢成長的華埠可以繼續成長茁壯。

曾偉民說，目前除了微信 的互助隊社區警訊信息公布群外，也設立了新的電郵帳號，如有任何案件或對於社區治安的建議，都歡迎電郵至：[email protected]。