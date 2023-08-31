已無力續收容 伊州長、芝市長促聯邦速發移民工作許可

芝市每周持續迎來從德州搭乘巴士抵芝的移民，目前仍有許多移民暫居芝加哥警局。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州州長普立茲克與芝加哥市市長強森30日齊聲呼籲聯邦政府，儘速簡化工作許可核發程序，讓伊州 可以讓不斷增加、從德州轉送到芝城的尋求庇護移民 ，投入從事勞力短缺的工作。

州長與市長、伊州國會參議員德賓(Dick Durbin)出席了在伊州餐飲協會總部舉行的發布會，強森明確表示，如果聯邦不支援，也不改變現行部分移民政策，芝加哥無法繼續安全的、有能力的歡迎新移民。

事實上，普立茲克與強森日前也聯名致信給國土安全部，稱「隨著我們不斷接收新來的移民，他們往往缺乏擔保人以及庇護所。也沒有直接合法工作的途徑，我們逐漸認識到不是一個短期危機，而是一個必須面對處理的長期現實問題」。他們聯合要求國土安全部通過「重大公共利益」(Significant Public Benefit)，提供尋求庇護者假釋機會，並由各州贊助這些人在關鍵行業工作，這些行業包括食品加工、清潔能源、醫療保健、運輸、倉儲等。

州長與市長說，這些尋求庇護者一旦在伊州開始為自己與家人創造機會展開生活，往往在缺乏合法工作機會的情況下，面臨被剝削或危險工作環境、條件的困境，「不具合法工作身份，讓他們有更高的被虐風險，尤其雇主掌握決定雇員是否合法存在的權力，「我們因此強烈建議，優先考慮工人安全與選擇，提供這些人合法工作身份」。

兩人還提到，目前針對阿富汗人、古巴人、海地人、尼加拉瓜人與委內瑞拉人的假釋計畫，提供了明顯更短的授權工作途徑，讓許多移民可以很快實現自給自足，同時也為需要工人的行業作出貢獻。目前伊州與芝市已經花費2.5億元來幫助從美墨邊境到芝市的1萬3000位尋求庇護的移民。

根據現行法規，移民在申請政治庇護後才能申請工作許可證，而申請過程從開始到結束可能需要幾個月或一年多的時間，速度的快慢取決於各種因素，其中包括申請案件的羈押。

芝市議會住房委員會8月28日針對是否斥資150萬元購買西北區一塊面積10畝土地，改建為移民住房進行討論，負責芝市基礎建設的副市長萊普森(Lori Ann Lypson)說，「我們的收容能力已經達到極限，我們急需地方讓這些家庭有棲身之地，而非露宿街頭」。芝市重申，長期安置移民需要拜登總統的幫助，芝市表示，這是聯邦政府的職責，但目前聯邦只投入了2100萬元，遠遠不足每個月的安置開銷。