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喬治梅森大學入學人數超4萬人 創維州新高

記者張筠／維州即時報導
喬治梅森大學今年51周年，是維州族裔最多元的大學。（取自學校官網）
喬治梅森大學今年51周年，是維州族裔最多元的大學。（取自學校官網）

維州的喬治梅森大學(GMU)今年入學人數已超過4萬人，不僅創下該校紀錄，也創維州所有大學的新高，此外今年GMU的新生(freshman)達4500人，是該校最龐大的一屆新生。

喬治梅森大學的情況與全美多數大學入學人數減少的趨勢相反，該校校長華盛頓(Gregory Washington)說，在一個高等教育已有300多年歷史的州，喬治梅森大學仍能創下新紀錄，著實令人自豪，「此外喬治梅森大學的師生比例維持穩定，總體畢業率也高於全國水平，讓人非常欣喜。」

根據該校數據，喬治梅森大學六年的平均畢業率為71%，師生比例為16比1；該校學生來自世界各地，其中印度學生在該校留學生中占比最高，過去三年內有1500名印度學生入學。

喬治梅森大學是維州最大的公立研究型大學，2020年喬治梅森大學資助的研究經費高達2億元，其主校區位於維州費郡(Fairfax County)，是維州族裔最多元的大學；根據2022年「美國新聞與世界報導」的全美最佳大學榜單，喬治梅森大學在公共機構的創新排名中位居第九，總體排名第18。

喬治梅森大學近八成的畢業生都留在大華府地區，該校去年迎來50周年，這所學校也是全美第一所提供衝突解決(conflict resolution)、信息技術(information technology)、生物信息科學、計算社會科學(computational social science)等博士課程的大學。

喬治梅森大學也運營27個小商家發展中心，為有創業熱情的民眾提供專業輔助和人脈資源；為了提升教育的公平性，該校也推出針對低收入家庭的助學項目，鼓勵學生們克服困難，積極通過教育改變命運，也有更多機會探索世界，從事熱愛的工作。

喬治梅森大學今年迎來最龐大的一屆新生，入學人數也創維州紀錄。圖為喬治梅森大學20...
喬治梅森大學今年迎來最龐大的一屆新生，入學人數也創維州紀錄。圖為喬治梅森大學2022年畢業典禮。（記者張筠 / 攝影）

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