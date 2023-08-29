全美大城安全榜 這個城市讓最多人感覺不安全

芝加哥市治安在美國人眼中欠佳。(芝警局臉書)

一項針對全國16個最大城市「安全與否」的民意調查顯示，僅有27％的受訪者感覺芝加哥 市「安全」，在此受訪者感覺安全與否城市排行榜中，芝城 排在倒數第二名，僅比殿後的底特律的26％好一點。

蓋洛普民調(Gallup Poll)在今年7月3日到27日間，訪問了至少1000位美國成年人，無論他們有沒有去過這些城市，而對這些城市是否感覺「居住或旅遊安全」做出回答。

結果顯示，僅有27％的受訪者認同「芝加哥安全」，底特律的比率在16個城市中墊底，以26％的認同率排名最後。在此同時，調查顯示，德州達拉斯與麻州波士頓，分別有74％、72％的的受訪者支持當地很安全，勇奪該排行榜的冠軍、亞軍。

其他第三名到第14名的安全度排名，依序為西雅圖(63%)、拉斯維加斯(61％)、邁阿密(59％)、明尼那波利斯(58%)、休士頓(57%)、新奧爾良(55％)、亞特蘭大(54%)、舊金山(52％)、華府(52%)、費城(47％)、紐約市(41%)、洛杉磯(41%)。

與上一次進行該項調查的2006年結果相比，全美民眾對於芝加哥安全的看法出現了巨大變化，當年有47％的受訪者說，他們相信芝加哥很安全。而更早些時候，1990年到2001年間，美國民眾覺得芝城是一個安全都市的比率有53％。

在該問卷中，政治傾向與黨派也對受訪者觀點造成影響，例如在自認為民主黨 人或傾向於民主黨的獨立人士受訪者中，有41％支持芝加哥很安全，而相對共和黨人或傾向共和黨者，只有11％覺得芝市安全。

蓋洛普指出，除了達拉斯、邁阿密，民主黨人或民主黨傾向者，更有可能覺得每個城市都是安全的地方，而這次黨派對於民眾的影響幅度，16個城市的黨派差距幅度在這次訪問中高達29個百分點，而2006年調查時此差幅僅有兩個百分點。

儘管如此，芝加哥與底特律是此名單中，僅有的兩個大多數民主黨人都覺得不適合居住或遊覽的城市。