我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山、洛城高鐵工程進度龜速 拖15年還在蓋

長期利率保持更高更久 讓華爾街才入秋便瑟瑟顫抖

熱帶風暴伊達利亞生成 抵達佛州時增強為颶風

中央社／墨西哥市27日綜合外電報導
熱帶風暴伊達利亞（Idalia）於加勒比海生成。（Getty Images）
熱帶風暴伊達利亞（Idalia）於加勒比海生成。（Getty Images）

熱帶風暴伊達利亞（Idalia）今天於加勒比海生成，為墨西哥東南部帶來風雨，氣象預報人員預測伊達利亞幾天內可能增強為颶風後侵襲佛州

法新社報導，美國國家颶風中心（US National Hurricane Center）推測伊達利亞不會登陸墨西哥，而是穿過墨西哥灣（Gulf of Mexico）撲向佛州西北。

國家颶風中心警告：「最快從29日起，伊達利亞將為佛羅里達州西岸和佛羅里達狹長地帶（Florida Panhandle）部分地區帶來恐危及生命安全的暴潮和颶風等級強風的風險激增。」

「但在強度預測模型上則頗為分歧，（伊達利亞）在墨西哥灣東北部海岸登陸前，強度會從輕度到強烈颶風不等。」

國家颶風中心表示，美東時間27日晚上5時，伊達利亞在加勒比海盤旋並向東北方移動，最大持續風速為每小時65公里。

在墨西哥昆塔納羅州（Quintana Roo），包括坎昆（Cancun）在內的沿海旅遊勝地都遇到伊達利亞的傾盆大雨，讓人在暑假結束前的周末敗興。

國家颶風中心表示，佛羅里達州部分海岸已發布暴潮及颶風警報，多處地方預計會出現洪流。

與此同時，墨西哥尤加丹（Yucatan）半島東側和古巴西側部分地區也預計出現較強降雨。

上周末，一度在美國颶風分類躍升為4級颶風的希拉里（Hilary），在還是熱帶風暴時侵襲墨西哥太平洋沿岸的下加州（Baja California），造成1人死亡和基礎設施毀損。

颶風 墨西哥 佛州

上一則

德州第10輛無證客巴士 抵洛杉磯

延伸閱讀

習近平：中國與南非要做高度互信的戰略夥伴

習近平：中國與南非要做高度互信的戰略夥伴
抗衡G7 英媒：北京推動最大規模金磚國家陣線

抗衡G7 英媒：北京推動最大規模金磚國家陣線
加州租金較便宜城市 有的3年飆漲近40%

加州租金較便宜城市 有的3年飆漲近40%
尋回失蹤10年老公？ 印度女「掀衣」才知鬧烏龍

尋回失蹤10年老公？ 印度女「掀衣」才知鬧烏龍

熱門新聞

美國夏威夷州茂宜島野火燒毀拉海納鎮，但網路上瘋傳的照片卻顯示，有棟紅色屋頂的房子毫髮無傷，跟周圍廢墟成了鮮明對比。（Getty Images）

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

2023-08-22 07:37
華人黃彥銘出差工作突發中風被直升機緊急送往醫院。（取自Gofundme）

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

2023-08-19 19:49
百佳超市23日清晨發生大火。(消防局提供)

芝華埠百佳超市今晨突發大火 華男壁畫大作遭波及

2023-08-23 09:35
西北大學醫學院神經科醫生科拉爾尼克(左)表示，全美約有1000萬人新冠檢測陰性，卻出現長新冠症狀。(西北大學醫學中心官網)

西北醫院：全美千萬人從未檢出陽性卻有長新冠症狀

2023-08-24 12:25
一德州婦女請廣大網友識別在自家附近拍攝到的神秘物種。（Tina Kahlig）

「這是什麼」女子住家附近拍到神秘動物

2023-08-22 02:00

買不了房 亞裔夫妻加州移居德州

2023-08-27 15:13

超人氣

更多 >
梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場
郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」
中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅
家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議

家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議
「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌