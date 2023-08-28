熱帶風暴伊達利亞生成 抵達佛州時增強為颶風

熱帶風暴伊達利亞（Idalia）於加勒比海生成。（Getty Images）

熱帶風暴伊達利亞（Idalia）今天於加勒比海生成，為墨西哥 東南部帶來風雨，氣象預報人員預測伊達利亞幾天內可能增強為颶風 後侵襲佛州 。

法新社報導，美國國家颶風中心（US National Hurricane Center）推測伊達利亞不會登陸墨西哥，而是穿過墨西哥灣（Gulf of Mexico）撲向佛州西北。

國家颶風中心警告：「最快從29日起，伊達利亞將為佛羅里達州西岸和佛羅里達狹長地帶（Florida Panhandle）部分地區帶來恐危及生命安全的暴潮和颶風等級強風的風險激增。」

「但在強度預測模型上則頗為分歧，（伊達利亞）在墨西哥灣東北部海岸登陸前，強度會從輕度到強烈颶風不等。」

國家颶風中心表示，美東時間27日晚上5時，伊達利亞在加勒比海盤旋並向東北方移動，最大持續風速為每小時65公里。

在墨西哥昆塔納羅州（Quintana Roo），包括坎昆（Cancun）在內的沿海旅遊勝地都遇到伊達利亞的傾盆大雨，讓人在暑假結束前的周末敗興。

國家颶風中心表示，佛羅里達州部分海岸已發布暴潮及颶風警報，多處地方預計會出現洪流。

與此同時，墨西哥尤加丹（Yucatan）半島東側和古巴西側部分地區也預計出現較強降雨。

上周末，一度在美國颶風分類躍升為4級颶風的希拉里（Hilary），在還是熱帶風暴時侵襲墨西哥太平洋沿岸的下加州（Baja California），造成1人死亡和基礎設施毀損。