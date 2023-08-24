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美股8月跌夠可買了嗎？專家從4面向剖析、指點迷津

好熱啊 芝市高溫打破史上最高紀錄

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
天氣太熱，路人也罕見撐起陽傘遮陰。(特派員黃惠玲／攝影)
天氣太熱，路人也罕見撐起陽傘遮陰。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥地區居民23日體驗了有史以來同日最高溫的酷熱天氣，根據國家氣象局數據，23日在歐海爾機場氣象站最高溫達華氏98度，刷新保持超過半世紀、1947年同日97度的原有紀錄；此外，芝城23日的炎熱指數為116度，僅次於1995年的史上最高118度。

根據紀錄顯示，上次歐海爾機場最高溫超過100度，是在2012年7月6日出現。24日清晨5時15分，歐海爾機場氣象站的溫度就已經達到82度，炎熱指數為91度，氣象學家羅曼(Alice Roman)說，到下午4時溫度預計將達到100度，不過，除非24日最高溫到101度，否則無法打破1947年同日100度的歷史紀錄。

天氣太熱導致數以千計的芝加哥與威斯康辛州的用戶停電，直到24日清晨，電力公司ComEd表示，仍有約500用戶電力供應仍在搶修。

這波熱浪在24日晚間8時可望遠離芝加哥，罕見的高溫讓包括華埠在內的街道比往常冷清，不過，密西根湖畔沙灘湧入不少戲水消暑的人群，帶著兩個孩子到31街湖灘戲水的媽媽寇克斯(Jennifer Cox)說，雖然沙灘很熱，就像進到烤箱一樣，但只要跳到湖水裡暑熱全消。

由於氣溫過高，大都會火車通勤系統Metra向乘客發布警告，稱受到極端天氣影響，為確保安全，列車將減緩行車速度。芝加哥消防局也宣布，由於天氣太熱，為了因應可能增加的緊急需求，已經調派了更多救護車待命。

究竟炎熱指數高達116度會有什麼樣感覺？23日下午3時左右也到31街湖灘戲水的華裔Eric說，「走出有冷氣的車子時，眼鏡馬上一片霧氣，從停車場走到湖水旁，熱氣一陣陣襲捲而來」，離開台灣多年的他說，感覺很像回到濕熱夏天的台北。

氣象學家預測，經歷23日、24日連續兩天的高溫後，芝加哥25日最高溫將降到80多度，26日與27日兩天溫度則大約會維持70度左右的涼爽氣候。

密蘇里州的堪薩斯市這兩天也飽受高溫侵襲，當地23日與24日最高溫都突破100度，氣象預測25日溫度將降到80多度。

芝市23日溫度達98度，炎熱指數更衝至116度，一些民眾頂著酷熱到密西根湖畔戲水...
芝市23日溫度達98度，炎熱指數更衝至116度，一些民眾頂著酷熱到密西根湖畔戲水消暑。(特派員黃惠玲／攝影)

高溫 芝加哥 大都會

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