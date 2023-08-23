危險高溫預警 芝城今明兩天體感溫度將達華氏115度

國家氣象局對芝加哥地區發出高溫預警。(國家氣象局官網)

國家氣象局對芝加哥 地區發出「高溫 預警」，該預警從23日上午11時一直持續到24日晚間8時；甫開學的芝加哥公校隨即宣布，所有體育課都必須轉移到室內進行，且每間教室都至少要有一台窗型冷氣；芝西郊學區 也因為考慮高溫影響健康，因此將原訂23日的開學日往後延至25日。

國家氣象局表示，23日上午11時到24日晚間8時，庫克郡均籠罩在高溫預警範圍，體感溫度的炎熱指數預計將達到華氏110度，高溫加上入夜後令人窒息的氣溫，將造成健康威脅，尤其是針對老年人已經一些有長期病的患者。

庫克郡府一早也透過簡訊發送警告給所有居民，並鼓勵家中沒有冷氣設備者，前往避暑中心，地點：cookgov.me/coolingcenters。

芝加哥市府23日一早也宣布，全市所有避暑中心的開放時間，延長到晚間7時，讓有需要的民眾可以有地方躲避高溫。

芝市公校系統(CPS)要求所有教室必須有冷氣，並準備了額外的窗型冷氣提供各校緊急安裝。CPS並鼓勵學生攜帶水瓶到校，以便隨時補充水分。學校也要求關閉頂燈以及教室內未使用的電子與電器設備，管理人員也會密切注意服用某些藥物的學生，確保他們保持水分攝取。

市府提醒家有耆老或長期病患者的居民，務必記得檢查他們居住地點的冷氣是否打開、是否運作正常，如有需要可隨時撥打311求助。

Downers Grove Grade School學區58宣布，考慮高溫來襲影響師生健康，因此決定把開學日延後到25日，學區總監拉塞爾(Kevin Russell)向家長發出公開信稱，「我們的教室與學校大部分區域，都沒有配置冷氣或現代化的空調系統，而極端天氣很有可能帶來重大健康問題，因此決定推遲兩天開學，以為有效教學提供更好的環境」。

西郊格林埃林市(Glen Ellyn)的格倫巴德高中(Glenbard High School)美式足球隊，則改成清晨5時訓練，其他球隊則均改到室內練習。里昂(Lyons)高中學區204以及林土(Woodland)高中學區則表示，周三、周四將提早下課。