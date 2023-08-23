我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本核汙水將排海 南韓民眾搶鹽、中國相關股票漲

印度登陸月球南極 總理莫迪：成功屬於全人類

危險高溫預警 芝城今明兩天體感溫度將達華氏115度

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
國家氣象局對芝加哥地區發出高溫預警。(國家氣象局官網)
國家氣象局對芝加哥地區發出高溫預警。(國家氣象局官網)

國家氣象局對芝加哥地區發出「高溫預警」，該預警從23日上午11時一直持續到24日晚間8時；甫開學的芝加哥公校隨即宣布，所有體育課都必須轉移到室內進行，且每間教室都至少要有一台窗型冷氣；芝西郊學區也因為考慮高溫影響健康，因此將原訂23日的開學日往後延至25日。

國家氣象局表示，23日上午11時到24日晚間8時，庫克郡均籠罩在高溫預警範圍，體感溫度的炎熱指數預計將達到華氏110度，高溫加上入夜後令人窒息的氣溫，將造成健康威脅，尤其是針對老年人已經一些有長期病的患者。

庫克郡府一早也透過簡訊發送警告給所有居民，並鼓勵家中沒有冷氣設備者，前往避暑中心，地點：cookgov.me/coolingcenters。

芝加哥市府23日一早也宣布，全市所有避暑中心的開放時間，延長到晚間7時，讓有需要的民眾可以有地方躲避高溫。

芝市公校系統(CPS)要求所有教室必須有冷氣，並準備了額外的窗型冷氣提供各校緊急安裝。CPS並鼓勵學生攜帶水瓶到校，以便隨時補充水分。學校也要求關閉頂燈以及教室內未使用的電子與電器設備，管理人員也會密切注意服用某些藥物的學生，確保他們保持水分攝取。

市府提醒家有耆老或長期病患者的居民，務必記得檢查他們居住地點的冷氣是否打開、是否運作正常，如有需要可隨時撥打311求助。

Downers Grove Grade School學區58宣布，考慮高溫來襲影響師生健康，因此決定把開學日延後到25日，學區總監拉塞爾(Kevin Russell)向家長發出公開信稱，「我們的教室與學校大部分區域，都沒有配置冷氣或現代化的空調系統，而極端天氣很有可能帶來重大健康問題，因此決定推遲兩天開學，以為有效教學提供更好的環境」。

西郊格林埃林市(Glen Ellyn)的格倫巴德高中(Glenbard High School)美式足球隊，則改成清晨5時訓練，其他球隊則均改到室內練習。里昂(Lyons)高中學區204以及林土(Woodland)高中學區則表示，周三、周四將提早下課。

高溫 學區 芝加哥

上一則

芝華埠百佳超市今晨突發大火 華男壁畫大作遭波及

延伸閱讀

爾灣首家公立中英雙語小學 開幕剪綵

爾灣首家公立中英雙語小學 開幕剪綵
小學生在校車上開槍 嚇壞社區

小學生在校車上開槍 嚇壞社區
芝城飛行秀 空軍雷鳥戰機吸睛

芝城飛行秀 空軍雷鳥戰機吸睛
炎熱指數達華氏112度 令人窒息高溫明起襲芝城

炎熱指數達華氏112度 令人窒息高溫明起襲芝城

熱門新聞

美國德州一名11歲女孩日前獨自在家中遭到性侵勒斃，死前曾傳訊警告父親有人在敲門。（影片截圖）

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

2023-08-17 12:25
華人黃彥銘出差工作突發中風被直升機緊急送往醫院。（取自Gofundme）

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

2023-08-19 19:49
美國夏威夷州茂宜島野火燒毀拉海納鎮，但網路上瘋傳的照片卻顯示，有棟紅色屋頂的房子毫髮無傷，跟周圍廢墟成了鮮明對比。（Getty Images）

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

2023-08-22 07:37
UPS送貨司機年薪即將調升到17萬元。(路透)

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

2023-08-16 10:07
夏威夷州的入侵草種大部分來自非洲，當初引入作為牲口的牧草，並不知道幾十年後會成為危險。這些草種耐旱、能夠侵入複雜的地形跟逐漸消滅當地的物種，在美國西部也同樣是越來越大的威脅。（Getty Images）

夏威夷茂宜島災難性野火 「意想不到的禍根」竟在幾十年前種下

2023-08-18 07:29
由於紐約機場塔台人力短缺，FAA繼續允許航空公司減少航班數量因應。(特派員黃惠玲／攝影)

預期航班減少 飛紐約、華府機票將更貴

2023-08-15 09:42

超人氣

更多 >
南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開
佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局
3星座最容易相信別人：牡羊單純、獅子沒心機、這個星座太善良

3星座最容易相信別人：牡羊單純、獅子沒心機、這個星座太善良
「好聲音」黑箱狂爆 男歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

「好聲音」黑箱狂爆 男歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級
86歲亞裔婦被推下公車 昏迷中遭偷錢包、吐口水

86歲亞裔婦被推下公車 昏迷中遭偷錢包、吐口水