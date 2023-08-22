德州一家航太公司 可望成為世界首家登月的私人企業

總部位於休士頓的月球科技公司Intuitive Machines將於11月向月球發射太空飛行器。（Intuitive Machines）

休士頓 紀事報報導，總部位於休士頓的月球科技公司Intuitive Machines計畫成為今秋第一家登陸月球表面的私營公司。該公司近期宣布，其名為Nova-C的三米高月球著陸艙（lunar lander）將於11月發射。該公司執行長阿特姆斯（Steve Altemus）本月13日證實，該公司確保了從11月15日開始，為期六天的IM-1發射任務。他在聲明中說「我們月球著陸艙已完成，將準備於9月交付。」

Nova-C月球著陸艙一旦運抵佛羅里達州甘迺迪太空 中心（Kennedy Space Center），將搭載SpaceX Falcon 9火箭發射。阿特姆斯說，「第二季度我們專注於最終組裝過程，替IM-1的發射任務做好準備。」Nova-C預計在月球南極附近的馬拉波特 A（Malapert A）隕石坑著陸，替聯邦太空總署（NASA ）「阿提米絲」（Artemis）任務提供支持。著陸艙將攜帶五個NASA有效酬載（payloads）和商業貨物抵達月球表面，運行14個地球日，即一個月球日。

自2019年NASA提供Intuitive Machines 7700萬元，用於建造和發射太空飛行器以來，該公司一直開發Nova-C，在成為全球第一家登陸月球表面的私人公司競爭中處於領先。其他公司已嘗試過但都失敗。今年4月，日本的i-space公司Hakuto-R太空飛行器未能在月球表面安全著陸。此前以色列的Beresheet月球著陸艙在2019年4月的一次著陸嘗試中墜毀。

Intuitive Machines還與Astrobotic競爭。後者是另一家與NASA建立商業合作夥伴的私人企業。這家總部位於匹茲堡的公司，其被命名為Peregrine的月球著陸艙，計劃向月球表面運送11個有效酬載，原訂2022年底發射。然該著陸艙與負責運載的火箭歷經幾次延誤，待一切就緒後，該公司將擬定新的發射日期。