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炎熱指數達華氏112度 令人窒息高溫明起襲芝城

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
氣象局預測22日到24日芝城將出現令人窒息高溫，芝市府提醒民眾留意防暑。(本報檔案照片)
氣象局預測22日到24日芝城將出現令人窒息高溫，芝市府提醒民眾留意防暑。(本報檔案照片)

芝加哥市府呼籲市民為本周來臨的 高溫，提前做好準備。由於氣象學家預測22日到24日出現高溫天氣，炎熱指數屆時將可能達到華氏100度到112度，芝市六處避暑中心將全面開放。

國家氣象局表示，21日高溫大約只會達到80多度，但從22日起，炎熱潮濕的天氣將真正到來，預計白天氣溫將達90多度，而炎熱指數將隨著飆升到110度。

氣象部門表示，22日白天的最高氣溫預計將達到90度以上，炎熱指數則可能讓人感覺像115度。23日「令人窒息」的高溫持續，最高氣溫接近100度，炎熱指數超過110。

國家氣象局氣象學家杜姆(Kevin Doom)表示，接下來幾天的氣溫雖然不會像7月底那樣高，但未來芝城幾天的高溫仍可算是一種反常現象，「當在這個季節的此時遇到高溫天氣，算是罕見」。伊利諾州氣候學家福特(Trent Ford)之前曾預測表示，在8月中旬到下旬的氣溫，將比往年同期高出10到15度，不過，根據8到14天的氣象展望顯示，芝加哥地區氣溫高於平均的天數，不會持續太多，大概也就一周時間。

福特說，「雖然天氣肯定會比前幾天的涼爽更熱，但不會像7月底那麼嚴重」，不過他仍提醒大不要放鬆警惕，因為「即使90度高溫也可能致命，或者帶來一些傷害。

芝市應急管理辦公室(Office of Emergency Management and Communications)將開放六處避暑中心，地點：1140 W. 79th St.，10 S. Kedzie Ave.，4314 S. Cottage Grove，845 W. Wilson Ave.，8650 S. Commercial Ave.，4312 W. North Ave.。此外，芝衛生與福利局公布全市222處開放冷氣的地點，地址可查：https://reurl.cc/VLAkbZ。

庫克郡應急管理與地區安全局也列出該郡避暑中心的地址，詳情可查詢：cookcountyil.gov/service/cooling-centers。

福特表示，避免炎熱的最好方法就是待在室內或陰涼處，在室內應打開冷氣或拉上窗簾，此外盡可能減少烤箱、爐灶的使用。一旦出現頭暈、口渴、出汗、爾新等中暑症狀，應高度警覺並尋求醫療幫助。而無法避免要待在室外者，也應適時休息。

高溫 芝加哥 芝城

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