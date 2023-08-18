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火力強過警察 芝罪犯持自動機關槍數量暴增

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
聯邦菸酒槍砲及爆裂物管理局(ATF)芝加哥分局表示，芝市罪犯持有自製或改造自動機槍的數量飆升。(CPD警局臉書)
聯邦菸酒槍砲及爆裂物管理局(ATF)芝加哥分局表示，芝市罪犯持有自製或改造自動機槍的數量飆升。(CPD警局臉書)

聯邦菸酒槍砲及爆裂物管理局(ATF)芝加哥分局表示，持有自動武器的罪犯越來越多，他們往往擁有比警察更強大的槍械火力，其中一些槍枝是自製的或改裝的，也就是將原本合法的手槍變成非法的機關槍。對於芝市警察與公眾來說，這已經成為該市快速發展且致命的問題。

ATF芝加哥分局特別探員亞蒙(Christopher Amon)說，現在的情況比他剛到任芝城時糟糕很多，「我們看到機槍改裝的數量，正在驚人的上升」。亞蒙已經在ATF服務了18年，他是ATF芝加哥分局新上任的負責人。目前該局正在努力減緩街頭自動武器使用的激增。

四年以前，自製或改裝槍枝對執法部門還不構成問題，亞蒙說，「在我職業生涯的早期，很少甚至從來沒有見過暴力犯罪案件使用機關槍，但現在我們的街道卻隨處可見」，他表示，這些槍枝被用於槍擊案，受害者越來越多，傷亡也越來越慘重，因為這些機關槍可以在幾秒內發射30發子彈。

這些槍枝都是經過改裝的手槍，只要扣動扳機就能連續發射子彈，基本上可以說就是口袋大小的衝鋒槍，犯罪犯子將每顆子彈都須要扣動扳機才能發射的普通半自動手槍，安裝了一個微小的非法金屬或塑料開關，使其成為全自動手槍。

亞蒙說，從2018年到2021年，全國範圍內全自動手槍的數量增長了561％。

義大利黑手黨Al Capone時代之後，直到最近芝市才又看到犯罪行動使用機關槍。他說，從ShotSpotter的數據來看，芝加哥社區過去24小時就有13起使用自動武器的槍擊案。

芝市橡樹公園(Oak Park)區的普里斯科(Anthony Prisco，20歲)，因涉嫌出售25套機槍改裝套件而面臨聯邦指控，他在不認罪的情況下，被關押在芝加哥監獄，且不准保釋。

亞蒙說，聯邦菸酒槍砲及爆裂物管理局芝加哥小組成員，現在必須接受培訓來應對這些自動武器。這些武器現在大多掌握在未經訓練的罪犯手中。

亞蒙表示，這些槍的功能基本上與手槍中的湯米槍(Tommy gun)相同，大多來自中國、俄羅斯，有些槍枝還可以用3D列印製作，「這不僅對我們的執法人員與芝加哥市民構成了絕對威脅，而且還意味著我們面臨前所未見的街頭火力」。

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