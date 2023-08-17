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租房付了訂金遷入 德州男子竟成了「侵占犯」

編譯胡立宗／即時報導
Adolph Ledesma以為合法租下的房屋。（取自FOX）
Adolph Ledesma以為合法租下的房屋。（取自FOX）

位在休士頓東區Channelview的房子正是Adolph Ledesma想要的房型，三間臥室、兩套衛浴，他本來想買，但屋主說他只願意出租，因此在繳了450元訂金後，Adolph Ledesma就和一家人搬進了這間屋子。但第二天當兒子拆掉客廳的監視器後，警方與保全人員都來了，因為他們租下的並不是「屋主」持有的房子。

這類假冒屋主出租房子的案件在休士頓地區越來越多，有些人甚至被騙了2000元。差點變成階下囚的Adolph Ledesma說，還好他只匯了訂金，也沒真的被捕，算是不幸中的大幸。

接受福斯電視台（FOX）訪問時，Adolph Ledesma說，當他在Facebook Marketplace發現這間房時，真是非常開心，家裡的每個人也樂壞了，因為完全符合他們的需求，孫兒甚至願意一起搬進去。

Adolph Ledesma回憶，當他發現這間房子後，就與「屋主」聯絡，對方說他是個卡車司機。當Adolph Ledesma想買時，「屋主」說他寧可出租，因此Adolph Ledesma只好要對方把ID傳過來，上面的名字是住在北卡的「Raymond Stevie Harris」。不過鄰居事後都說，從沒見過這人。

既然不是真屋主，那Adolph Ledesma一家又如何搬進去的？「屋主」先是跟他說，下載Opendoor的App，然後輸入開門密碼，但是「屋主」給的根本開不了門，最後「屋主」要他們從沒鎖的後門進出，因此Adolph Ledesma一家就從後門進了屋子，而且「屋主」還說，家裡所有的鎖都可以換掉。

Adolph Ledesma一家第一晚安眠無憂，但第二天早上就出了事。當兒子拆掉客廳裡的保全監視器後，警察與保全人員都來了，因為這房子根本不是「屋主」的。

休士頓 北卡 App

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