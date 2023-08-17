德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

美國德州一名11歲女孩日前獨自在家中遭到性侵勒斃，死前曾傳訊警告父親有人在敲門。（影片截圖）

德州 一名11歲女孩日前在家中遭到性侵 勒斃，屍體被塞在床下，當時她的父親正在上班，她獨自一人在家。

紐約郵報報導，32歲的岡薩雷斯（Carmelo Gonzalez）向福斯26新聞台表示，12日上午10時左右收到女兒瑪麗亞（Maria）的訊息，說有人在敲他們位在帕薩迪納（Pasadena）的住家大門，但礙於即將開始上班，只好先叫瑪麗亞「不要開門」，瑪麗亞也乖巧的回應說「我在床上」，未料此後再也沒收到瑪麗亞的消息。

影片來源：YouTube FOX 26 Houston

帕薩迪納警察局長布魯格（Josh Bruegger）15日在記者會上說，岡薩雷斯於是拜託住在同大樓的兄弟過去查看，卻發現公寓大門沒有上鎖，大略檢查後，發現瑪麗亞不見蹤影。

直到當天下午3時左右，岡薩雷斯趕回家中，才在床底下的洗衣籃裡發現女兒遺體，「他們把她裝在塑膠袋裡，放在床底下。他們丟下我可憐的女兒。」

布魯格表示，該名11歲女孩被勒斃前遭到性侵，頭部也曾遭受鈍器攻擊。根據報導，法醫也已證實瑪麗亞遭到性侵勒斃。

布魯格說，調查人員尚未找到任何涉嫌「暴力犯罪 」的嫌疑人，但有人自願提供DNA樣本以證明無罪，「（死者）父親的不在場證明被證實，所以他至少目前不是嫌犯。」

據悉，岡薩雷斯與女兒一起住在公寓內，而女孩生母則在瓜地馬拉。布魯格說，「我不知道他們在法律上的關係」，並強調「這是我們目前最不關心的問題。」