我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／天氣酷熱 皮膚科醫生：應這樣選防曬霜

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 音檔曝光

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

編譯徐榆涵／即時報導
美國德州一名11歲女孩日前獨自在家中遭到性侵勒斃，死前曾傳訊警告父親有人在敲門。（影片截圖）
美國德州一名11歲女孩日前獨自在家中遭到性侵勒斃，死前曾傳訊警告父親有人在敲門。（影片截圖）

德州一名11歲女孩日前在家中遭到性侵勒斃，屍體被塞在床下，當時她的父親正在上班，她獨自一人在家。

紐約郵報報導，32歲的岡薩雷斯（Carmelo Gonzalez）向福斯26新聞台表示，12日上午10時左右收到女兒瑪麗亞（Maria）的訊息，說有人在敲他們位在帕薩迪納（Pasadena）的住家大門，但礙於即將開始上班，只好先叫瑪麗亞「不要開門」，瑪麗亞也乖巧的回應說「我在床上」，未料此後再也沒收到瑪麗亞的消息。

影片來源：YouTube FOX 26 Houston

帕薩迪納警察局長布魯格（Josh Bruegger）15日在記者會上說，岡薩雷斯於是拜託住在同大樓的兄弟過去查看，卻發現公寓大門沒有上鎖，大略檢查後，發現瑪麗亞不見蹤影。

直到當天下午3時左右，岡薩雷斯趕回家中，才在床底下的洗衣籃裡發現女兒遺體，「他們把她裝在塑膠袋裡，放在床底下。他們丟下我可憐的女兒。」

布魯格表示，該名11歲女孩被勒斃前遭到性侵，頭部也曾遭受鈍器攻擊。根據報導，法醫也已證實瑪麗亞遭到性侵勒斃。

布魯格說，調查人員尚未找到任何涉嫌「暴力犯罪」的嫌疑人，但有人自願提供DNA樣本以證明無罪，「（死者）父親的不在場證明被證實，所以他至少目前不是嫌犯。」

據悉，岡薩雷斯與女兒一起住在公寓內，而女孩生母則在瓜地馬拉。布魯格說，「我不知道他們在法律上的關係」，並強調「這是我們目前最不關心的問題。」

報導指出，公寓沒有任何強行闖入的跡象，女孩親戚前往查看時，門關著但沒有上鎖。雖然公寓設有監視器，但由於近期暴風雨影響，因此很可能沒有錄影畫面，且兇嫌可能知道女孩獨自在家，因為父親出門上班後30分鐘內就有人來敲門，情況相當可疑。

美國德州一名11歲女孩日前獨自在家中遭到性侵勒斃。（影片截圖）
美國德州一名11歲女孩日前獨自在家中遭到性侵勒斃。（影片截圖）

性侵 暴力犯罪 德州

上一則

芝加哥橋港區UPS招送貨司機 年薪將達17萬

下一則

華府霍華德大學 暴力案件頻發 不良少年闖校園攻擊學生

延伸閱讀

有圖有真相 德州帶刺浮球障礙鏈八成入侵墨西哥國界

有圖有真相 德州帶刺浮球障礙鏈八成入侵墨西哥國界
為救癲癇女遭擋 德州聯邦眾議員傑克遜與警衝突被上銬

為救癲癇女遭擋 德州聯邦眾議員傑克遜與警衝突被上銬
戰場歸來的丈夫變成怪物：戰爭陰影下的烏克蘭家暴悲劇

戰場歸來的丈夫變成怪物：戰爭陰影下的烏克蘭家暴悲劇
河濱1家8口遭控私運外州廢品 詐加州回收款760萬

河濱1家8口遭控私運外州廢品 詐加州回收款760萬

熱門新聞

芝城西北郊水晶湖市9日清晨發生4死1重傷的亞裔家庭暴力案。(美聯社)

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

2023-08-11 10:57
UPS送貨司機年薪即將調升到17萬元。(路透)

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

2023-08-16 10:07
美國德州一名11歲女孩日前獨自在家中遭到性侵勒斃，死前曾傳訊警告父親有人在敲門。（影片截圖）

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

2023-08-17 12:25
由於紐約機場塔台人力短缺，FAA繼續允許航空公司減少航班數量因應。(特派員黃惠玲／攝影)

預期航班減少 飛紐約、華府機票將更貴

2023-08-15 09:42
附近住家的RING系統錄下了爆炸的一刻。(截自影片)

賓州匹茲堡民宅離奇爆炸 烈焰衝天 5死

2023-08-14 16:47
夏威夷州茂宜島野火死亡總數11日攀升至80人。（Hawai'i Department of Land and Natural Resources/Handout via 路透）

夏威夷茂宜島野火增至80死 創州史最慘天災紀錄

2023-08-12 05:56

超人氣

更多 >
3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命

3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命
被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了
洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下