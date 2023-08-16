全家同遊新罕布夏熱門瀑布景點 母為救失足兒子溺水亡

新罕布夏州熱門景點弗蘭科尼亞瀑布(Franconia Falls)下的溪流。(美聯社)

新罕布夏州 一個熱門瀑布景點近日發生悲劇，一位母親為了救下失足跌落水中的兒子，奮不顧身下水救援，兒子最終被救下但是母親不幸溺水身亡。

根據美聯社報導，44歲的梅麗莎·巴格利(Melissa Bagley)與其丈夫及兩個兒子一同到新罕布夏州白山國家森林的熱門景點弗蘭科尼亞瀑布(Franconia Falls)遊玩，但10歲的小兒子不小心跌落到瀑布的水池裡，底下湍急的水流把他困在水中。巴格利見狀急忙跳入水中試圖救出兒子，但是很快自己也遇上了麻煩無法抽身。

母親梅麗莎·巴格利為救兒子而溺水亡。(麻州Everett警署)

巴格利18歲的大兒子也緊接著跳入水中試圖幫助媽媽和弟弟，小兒子總算被救上岸，但大兒子卻被卡在石頭之間動彈不得。

爸爸肖恩巴格利(Sean Bagley)這時也加入救援當中，先是動身去尋找妻子，但是在瀑布底下發現她的時候，妻子已經失去意識。他緊急進行了CPR，但是妻子沒有恢復意識。肖恩巴格利於是前去尋找被卡在石頭之間的大兒子並把他救上岸，兒子有受傷但是送醫後並無大礙。

根據警方，這一家人來自麻州 萊恩(Lynn)，肖恩巴格利是當地的一名警察。