幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

UPS送貨司機年薪即將調升到17萬元。(路透)

快遞公司UPS在芝加哥 華人聚居的橋港區(Bridgeport)，開設了全新的包裹處理中心，該處新據點預計將聘用250名員工，根據UPS信息，目前該公司全職送貨司機的年薪總計達14萬5000元，而新的工會合同生效後，年薪更將調漲到17萬元。

UPS新工廠位於橋港區37街夾摩根街(Morgan St.)附近，該據點占地超過17萬8000平方呎，預計將僱用約250名員工，該設施將有助於快速交貨，UPS表示，該工廠一小時內可處理多達一萬個包裹，高峰時段將有多達160輛送貨卡車進出。

UPS該棟建築採用具有環保功能的設計，如使用LED燈、安裝減少用電量的運動傳感器，以及調節溫度的強化絕緣層等。

UPS預載經理畢諾(Ruben Bueno)說，新的工廠有助於該公司為整個芝加哥地區數千個客戶，提供快遞行業的領先服務，他也提到，橋港區的處理中心正在招募員工。

目前UPS送貨司機的平均年薪為14萬5000元，其中9萬5000元是工資，另外的5萬元為退休金、健保等相關福利 ，由於該公司已經與工會達成協議，送貨司機即將調漲薪資，因此近來搜索UPS職位的次數，大幅增加了五成，。

根據代表34萬名UPS送貨司機的工會Teamsters union與UPS協議的最新五年合同，UPS送貨司機年薪加上福利將可拿到17萬元。與科技業不相上下的薪資水平，讓該行業更具有競爭力。此外，新合約也將兼職司機的時薪，提高到25.75元，同時禁止強制加班。

根據UPS官網，送貨司機的薪水每周支付一次，只要持有駕照 即可申請，不需要商業駕照(CDL Lincense)，每名司機每天輪班時間依據交通、位置與客戶需求，約為8到10小時。此外，送貨司機必須能夠搬動70磅重量物品，並完成美國交通部體檢，且有合法工作身分。