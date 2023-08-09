老店消失 芝華埠七寶熄燈 經典鮮蝦雲吞麵將成歷史

97歲的歐仲良(前)很開心兒子歐國雄(後)終於可以卸下餐館重擔，享受退休生活。(特派員黃惠玲／攝影)

深夜裡，到芝加哥華埠 永活街的「七寶」粥粉麵飯店，來一碗熱騰騰的鮮蝦雲吞(餛飩)麵，配著七寶獨家自製的辣椒醬，或是叫上一盤暱稱「554」、淋上醬油的叉燒雙煎蛋飯，是無數芝城 人最難忘的味覺記憶，不過，這家華埠歷史最久、極少數的現存餐館，即將在8月15日永久熄燈。

「七寶」關閉的消息傳出，連續幾天湧入大批希望重溫熟悉滋味的顧客，尤其晚餐時間，幾乎要排上兩、三個小時才能滿足心願。

影片來源：特派員黃惠玲

歐仲良1981年在華埠開七寶

1981年在華埠舍麥路開設「七寶」原始店的歐仲良，這幾天在子女陪伴下，總會抽時間坐在餐館的第一張桌子向客人微笑致意，今年已經97歲的他說，「很感謝大家40多年來的支持」，他也很開心接班「七寶」的長子歐國雄，終於可以退休享受生活。

70年代從香港移民芝加哥的歐仲良，一輩子都在從事餐飲業，剛到美國時，他原本到處打工，後來決定在西舍麥路(W. Cermark)239號，開了一家只有幾個座位的小餐館，夫妻兩人育有兩男三女共七口人，「每個都是爸爸的寶貝，所以才會將餐廳命命為七寶」，歐國雄與妹妹們介紹店名的由來。

第一家七寶店開張後，歐仲良每天在身上綁著扁擔，壓打木板床上的大麵團，然後製成道地的麵條、雲吞皮，這家「港味十足」的餐館，很快天天客滿。1986年歐仲良買下了永活街店面(七寶現址)。

長子歐國雄接棒36年無休

1987年從香港到芝加哥的歐國雄，也順理成章到搬至永活街的七寶餐館協助父親，「一做就做了36年」。

歐國雄說，從到七寶的第一天至今，他從來沒有休息過，「餐館天天開門，我也天天到班」，營業時間從上午11時到凌晨2時，特別是午夜過後，華埠幾乎沒有餐館營業，數十年來，七寶也因此成為許多人的「深夜食堂」。

36年來天天上班、從未度過假的歐國雄說，七寶熄燈是因為現在太難找到餐館人手，而家族第三代也無人有意願接手，「自己也到了退休年齡」，幾經考慮做出了關店的最終決定。七寶另一個招牌，兩位服務超過30年的資深服務生Tony、Jimmy，也將跟著餐館歇業離開職場。

芝城人的深夜食堂

「1991年我到美國吃的第一家中餐館就是七寶」，在芝城求學、工作超過30年的陳莉說，當時她到伊利諾州理工學院留學，還記得那是一個初秋的深夜，學姐帶著她點了一碗鮮蝦雲吞麵，「Q彈的麵條、有蝦的香氣卻沒有腥味的雲吞，還有鹹淡適中的麵湯，特別是加上帶有些許檸檬味的辣椒醬，入口難忘」，陳莉說，30年來只要路過華埠，她一定會去吃一碗，「每次到七寶，彷彿重回學生時期，益發懷念當年辛苦但收穫良多的時光」。

特別帶著全家大小遠從西郊到七寶用餐的張秀賢說，七寶是全家的共同回憶，「好的、壞的，都在吃了七寶叉燒雙煎蛋飯、雲吞麵後回甘」。叉燒雙煎蛋飯是七寶最著名的招牌之一，由於當時這道菜的編號是「554」，這個號碼也成為該道菜的菜名。

即將由火鍋店接手

專程到七寶幫忙的歐仲良女婿丁國權說，這幾天顧客多到超過負擔，8日晚上約9時因為食材幾乎用罄，臨時決定提早打烊，他表示，老丈人看到這麼多食客到餐館懷舊「很感動、很高興」，在芝城西北郊Des Plaines經營「大碗麵」(Wonton Gourmet)的丁國權說，如果還是非常想念七寶，有機會可以到他的餐館品嚐原汁原味的餐點。

丁國權說，七寶現址目前已經租給快樂小羊火鍋店，8月15日後將進行整修，預計兩個月後重新開幕。