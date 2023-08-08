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20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

特派員黃惠玲／即時報導
短時間內喝下過量水，恐將導致水中毒。(pexels)
短時間內喝下過量水，恐將導致水中毒。(pexels)

多喝水，向來是許多養生族信奉的生活守則之一，然而一名住在印第安納州蒙蒂切羅市(Monticello)的35歲婦女艾煦麗‧薩莫斯(Ashley Summers)，卻因為短時間內喝下大量水，導致水中毒(water toxicity)死亡，薩莫斯家人悲痛之餘，也向公眾發出警告：不要一下子喝太多水。

艾煦麗是在7月初的國慶節周末，與丈夫、兩個孩子到湖邊度假，艾煦麗的哥哥米勒(Devon Miller)說，妹妹喜歡水上活動，他們一家那幾天都待在船上，然而就在四天假期的最後一天，他接到另一個妹妹何莉(Holly)的電話，「何莉幾乎崩潰的在電話中表示，艾煦麗住院了，她的腦部腫脹，我們不知道是什麼引起的，醫生們也不知道如何消腫，艾煦麗情況看起來不太好」。

薩莫斯的家人說，當天早些時候，艾煦麗感到自己有脫水現象，感覺喝不下足夠的水，「她當時提到自己頭暈、頭痛」，米勒說，根據家人描述，艾煦麗在20分鐘喝了四罐瓶裝水，一瓶水約16盎司，所以等於她在20分鐘內喝了64盎司，相當於半加侖的水，「這是一個人一天份的水量」。

根據當地電視台WRTV報導，薩莫斯當晚回到家後，昏倒在車庫，再也沒有恢復意識，醫生告訴家人，艾煦麗死於水中毒。米勒說，「當醫生第一次提到水中毒時，我們都非常震驚。」

印第安納大學健康中心的醫生佛羅伯格(Dr. Blake Froberg)說，當一個人迅速喝太多水時，就會發生水中毒。有一些因素會使人更容易罹患此病，但總體來說，體內水分過多，鈉含量不足時，就有很大機率導致水中毒。

他表示，一般這種情況很少發生，但他提醒公眾，包括時常在戶外工作或鍛鍊者，務必制訂補水計畫，尤其在酷熱夏季，「應確保喝下的東西含有電解質、鈉與鉀」。

水中毒通常會有一些症狀，包括全身不適、肌肉痙攣和酸痛、噁心與頭痛。

米勒說，妹妹的意外讓他得到警示，如果渴了，喝一瓶水，假使還是覺得水分不夠，那可能就必須喝含有電解質的飲料，例如開特利(Gatorade)。

肌肉 印第安納州

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