嫌8歲女童騎滑板車太吵 鄰居竟「爆頭」槍殺她

芝加哥一名8歲女童日前在自家門口騎著滑板車，未料住在對面的43歲男性鄰居覺得太吵，竟直接朝女童頭部開槍，導致女童傷重不治。(取材自abc7chicago影片截圖)

芝加哥 一名8歲女童日前在自家門口騎著滑板車，未料住在對面的43歲男性鄰居覺得太吵，竟直接朝女童頭部開槍，導致女童傷重不治，男子已遭到拘留並被指控一級謀殺罪。

「The Daily Beast」報導，警方7日宣布，43歲男嫌古德曼（Michael Goodman）被指控犯下一級謀殺罪。他涉嫌於5日晚間在芝加哥波蒂奇公園（Portage Park）附近社區槍殺騎著滑板車的8歲女童梅迪納（Serabi Medina）。

鄰居凱利（Megan Kelley）向芝加哥太陽報指出，在古德曼槍殺女童之前，曾抱怨過聲音太大聲，「只是小孩子在玩耍，他就會出來大吼大叫。這完全沒有任何意義。社區裡的人都會告訴他，他們只是玩得很開心的孩子，隨他們去吧。」

梅迪納的父親目擊槍擊 事件後，隨即衝向並摔倒古德曼，結果古德曼被自己手槍擊發的子彈打中左眼上方，隨即被送往醫院治療，一度情況危急。與此同時，梅迪納在另一家醫院被宣告死亡。警方7日表示，槍手已遭到拘留並被指控一級謀殺罪，將於當地時間8日出席保釋法庭。

凱利表示，梅迪納是個令人驚嘆且美麗的小女孩，並指古德曼不受歡迎，令人「只想遠離」。

據了解，當時梅迪納父親給了零錢讓她去買冰，正當梅迪納拿著自己和爸爸的冰淇淋，騎著滑板車回到家門口時，就慘遭槍殺。