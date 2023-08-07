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賓州州際公路巴士與汽車相撞後翻覆 3死多傷

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賓州州際公路巴士與汽車相撞後翻覆 3死多傷

中央社賓州下派克斯頓鎮6日綜合外電報導
賓州州際公路發生巴士與汽車相撞事故，(美聯社)
賓州州際公路發生巴士與汽車相撞事故，(美聯社)

賓州警方6日晚表示，一輛載有多達50人的巴士在賓州州際公路上與另輛汽車相撞，這起事故造成3名乘客喪生；福斯新聞地方電視台報導，這部巴士可能是由紐約駛出。

美聯社報導，賓州警方表示，晚間11時50分左右，在鄰近哈立斯堡（Harrisburg）的陶芬郡（Dauphin County）下派克斯頓鎮（Lower Paxton Township），81號州際公路南向車道發生巴士側翻事故，當時正下著大雨。

警方在聲明中表示，「3名乘客當場被宣布死亡」，其他人的受傷程度輕重不等。

影片來源：YouTube FOX 29 Philadelphia

佛雷塞（Megan Frazer）警官說，這起意外被認定為「大規模傷亡事件」，由於受傷人數眾多，「有8輛救護車以及生命線（lifeline，專門處理緊急事件）人員在現場提供協助。」

據報導，多名傷患被送往密爾頓．賀喜醫療中心（Milton S. Hershey Medical Center）治療。

紅十字會賓州分會（American Red Cross of Greater Pennsylvania）正在錢伯斯山消防局，（Chambers Hill Fire Department）為出院乘客提供食物、飲料和折疊床。

被問及有多少人得到援助時，紅十字會回應，「情況不斷變化」，因此他們無法公布具體數字。

賓州

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