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「阻街女郎聞名」西雅圖極光大道 屢傳性工作者被擄

編譯廖振堯／綜合6日電
西雅圖極光大道北段經常可以看到穿著清涼的女子站在路邊，或是與行經的汽車駕駛交談。(美聯社)
西雅圖極光大道北段經常可以看到穿著清涼的女子站在路邊，或是與行經的汽車駕駛交談。(美聯社)

華盛頓州西雅圖的「極光大道」(Aurora Avenue)是該市主要的南北幹道之一，長久以來因為阻街女郎橫行而聞名，尤其是靠近北部市區界線長約2哩的路段。近期接連傳出三起性工作者遭綁架、監禁、脅迫的案件，令人更加關注此一地區的治安未爆彈。

自2020年新冠疫情以來，西雅圖警局面臨嚴重人手不足，性交易因此更加猖獗活絡。民眾開始質疑，容忍性工作者在公開場合拉客，所承擔的後果可能遠不止社會觀感。

據美聯社報導，7月15日一名29歲男子祖貝里(Negasi Zuberi)冒充便衣警察，在極光大道引誘一名女性從事性交易，然後將她綁架回俄勒岡州的住處、鎖在車庫的臨時牢籠內，被害人徒手猛擊柵門直到指節流血才得以逃脫。

同樣在上個月，兩名分別為19歲及17歲的青少年男子被指控拐賣兩名年輕女子在極光大道一家汽車旅館接客，其中一名女子打電話給她的父親才曝光獲救。此外去年11月，一名20歲女子為了逃離皮條客掌控，幾乎裸體從被關押的三樓房間跳窗脫逃失敗，又被押回極光大道賣淫，最後是被路過司機出手搭救，卻遭到皮條客駕車追逐並開槍射擊。

西雅圖市長室發言人豪森(Jamie Housen)表示，極光大道北段的毒、淫、槍一直是公共安全挑戰，但已採取嚴厲措施。如警方定期在該區執行威力掃蕩，上周也向兩家長久以來被視為毒品和色情交易溫床的平價汽車旅館發出通知，要求業者提出具體計畫防止物業遭到毒販和被老鴇利用。

西雅圖性工作者權益組織「Green Light Project」聯合創始人科泰爾(Cory Cocktail)表示，當局宣稱Craigslist、Backpage等網站用於非法性交而關閉之，這反而將一些性工作推向街頭；嚴查汽車旅館賣淫恐使性工作者更加暴露於綁架風險，因為她們更有可能直接坐上嫖客車輛。

西雅圖極光大道長久以來因為阻街女郎橫行而聞名。圖為極光大道上的汽車旅館。(美聯社...
西雅圖極光大道長久以來因為阻街女郎橫行而聞名。圖為極光大道上的汽車旅館。(美聯社)

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