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丹佛經文處長黃世昌：美台若簽稅務協定 有利資本與科技人才交流

【本報訊】
駐丹佛經文處長黃世昌應「丹佛扶輪社」(Rotary Club of Denver)之邀發表演說。（丹佛經文處提供）
駐丹佛經文處長黃世昌應「丹佛扶輪社」(Rotary Club of Denver)之邀發表演說。（丹佛經文處提供）

中華民國駐丹佛台北經文處處長黃世昌3日在丹佛演說時表示，部分台灣資通訊與半導體業者正積極考慮前來美國設點，台灣與美國若能儘速簽署稅務協定，將有利兩國資本與科技人才交流，鼓勵更多台商投資美國。

黃世昌應「丹佛扶輪社」(Rotary Club of Denver)之邀，以「台灣與美國在全球經濟與國際發展的夥伴關係:」(Taiwan and the U.S.: Partners in Global Economy and International Development)為題目發表演說，並就台美關係接受在場逾80多位社員提問。

黃世昌說，台灣作為全球第17大進出口國與第21大經濟體，在半導體與人工智慧伺服器等重要產業具有舉足輕重的地位，台美更緊密的經貿關係有助維持全球供應鏈的穩定。

他表示，目前「台美21世紀貿易倡議」已完成第一階段諮商，雙方並就關務行政與貿易便捷化、良善法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等5項議題簽署首批協定，後續即將就7項議題展開談判，包括勞動、環境、農業、數位貿易、標凖、國營事業、非市場政策與做法。

黃世昌說，部分台灣資通訊與半導體廠商為因應全球供應鏈重組並基於市場考量，正在積極考慮前來美國設點，台美若能盡速簽署稅務協定，將有利兩國資本與科技人才交流，鼓勵更多台商投資美國。

此外，台灣目前積極爭取參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)和美方倡議的「印太經濟架構」（IPEF），黃世昌表示，如果台灣能順利加入，對促進印太地區的繁榮與發展當能作出巨大的正面貢獻。

黃世昌說，台灣一向是美國中西部和洛磯山脈各州農業品重要的市場之一，未來與科羅拉多等州在航太、太空及生技醫療等產業也有進一步合作共榮的空間；他也請在場的科羅拉多州政商界和輿論界領袖，支持這些有利增進台美經濟合作的倡議。

黃世昌曾派駐倫敦，負責與歐洲復與開發銀行(EBRD)溝通，也曾派駐帛琉與聖露西亞等台灣友邦；他也分享在東歐、中亞、太平洋及加勒比海等區執行婦女賦權、貿易金融、資通訊、教育與都市基礎建設等領域發展計畫的經驗。

「台灣能幫忙，且台灣正在幫忙（Taiwan can help, and Taiwan is helping.）。」黃世昌說，台灣從1960年代迄今在全球推動發展合作與良善治理，並針對聯合國「永續發展目標」（SDGs）的有效實踐，台灣將持續與美國等自由民主國家政府與民間攜手，共同促進良善的全球發展與治理模式，也希望有機會與扶輪社在全球的相關努力接軌。

駐丹佛經文處長黃世昌演說時表示，美台若簽稅務協定 有利資本與科技人才交流。（丹佛...
駐丹佛經文處長黃世昌演說時表示，美台若簽稅務協定 有利資本與科技人才交流。（丹佛經文處提供）
駐丹佛經文處長黃世昌應「丹佛扶輪社」(Rotary Club of Denver...
駐丹佛經文處長黃世昌應「丹佛扶輪社」(Rotary Club of Denver)之邀發表演說。（丹佛經文處提供）

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