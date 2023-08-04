這項分數太差 車險保費將大增 車保定價惹議

伊州車險費用依照車主的信用分數高低而有大幅度差別。(特派員黃惠玲／攝影)

由非盈利組織「美國消費者聯盟」(Consumer Federation of America)的一項最新調查顯示，全國包括伊利諾州等多數州的汽車保險 對窮人有偏見，例如一名在伊州 的駕駛，儘管紀錄良好，但只要信用評分較差，預計年度汽車保險的保費 就要多支出491元。

在此同時，車險價格也出現多年來的最大漲幅，為消費者帶來很大衝擊。

這項報告指出，信用紀錄對於車主的車險費用影響巨大，例如在伊州一名有酒駕前科但信用良好的駕駛，平均每年要比有良好駕駛紀錄但信用評分較差者，還要少付862元的保費。

報告稱，由於信用評分與種族、收入相關，提高對低信用分數駕駛的保費，等於某種程度對低收入車主及有色人種增加收費。

在車險定價系統中，使用駕駛的信用評分是一種常見的做法，全美國只有加州、夏威夷州、麻州禁止在制訂汽車保顯費率時以信用紀錄評估。

美國消費者聯盟根據10家主要保險公司的費率數據分析發現，在全國範圍內，信用良好的駕駛平均每年支付470元的州強制汽車保險費(第三責任險)，而信用分數一般的駕駛的強制車險費則要701元，至於信用較差的駕駛，此費用將高達1012元。

在伊州，信用好的駕駛平均強制汽車險保費為424元，信用一般的司機607元，信用較差的駕駛則要支付915元保費。

此外，車主居住的郵遞區號與人口普查區也是決定車險保費多寡的重要因素，一些住在某些貧困區郵遞區號的低收入駕駛，更可能因此受到雙重打擊。

伊州州眾議員古匝蒂(Will Guzzardi)說，這些數據顯示近來的汽車保費提高，對於低收駕駛的衝擊重大，「因為信用欠佳，駕駛被迫接受高得嚇人的汽車保險費用」，古匝蒂說，這十分不公平。

報告指出，以伊州State Farm保險公司為例，一名35歲未婚租房者，高中畢業，每天需開車12哩，無交通事故紀錄，無交通違規，開一輛2011年的本田轎車，如果這名駕駛信用欠佳，那麼該保險公司所收取的車保費用，大約是信用良好駕駛的三倍。另一家保險公司Progressive的情況也差不多。

在過去不到兩年時間內，主要汽車保險公司已經將伊州的保險費總額提高超過17億，保險公司並以車禍頻繁且嚴重、通膨導致更高維修費用與醫療費用等，作為增加保費的理由。

總部在伊州的All State上個月再次宣佈調高費率，平均漲幅高達11.2%的新保費，將從本月17日生效，該公司從2022年初至今，在伊州的車險費用已經上漲了60％。

State Farm的伊州車險費，今年至今也已經上升了12％；Progressive保險公司今年的平均保費也調高了8%到10%。

古匝蒂說，比起全美其他州，伊州政府對於車險費率的調漲比較被動，因此他提出一項草案，要求汽車保險公司在提高費率前，必須先取得州府批准，並禁止「過度」調漲，此外，該草案將禁止使用信用紀錄、性別、婚姻狀況、年齡、職業、教育程度、房屋所有權、財富等作為決定保費高低的考量標準。