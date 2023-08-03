無視客訴按摩師性侵 芝朗廷酒店賠女客120萬

芝加哥朗廷酒店多次在全美頂級飯店名列前茅，酒店內附設「川水療中心」。(芝加哥朗廷酒店官網)

隸屬於香港鷹君集團的五星級芝加哥 朗廷酒店(The Langham)，因酒店附設的「川水療中心」(Chuan Spa)一名按摩師，涉嫌於2020年在服務過程中性侵 犯(sexually assaulted)女客，日前雙方達成賠償120萬元的和解協議。

代理最新一起受害女性的律師戴利(Carolyn Daley)說，座落於芝加哥市北沃百許大道(N. Wabash Ave.)的朗廷酒店，早在2022年8月就曾以100萬的價格，了結另一起類似案件。

戴利說，這兩名女客都是她的客戶，且都在2020年9月的同一天，在酒店的「川水療中心」遭按摩師米契爾(Joseph Mitchell)性侵犯。其中一宗案件中，米契爾被控四項性侵犯與虐待罪，另一宗則被控一項性侵犯與虐待重罪，這兩起案件將在近期內開庭。

米契爾在此之前，也因為涉嫌不當性行為，曾先後遭芝加哥東岸俱樂部(East Bank Club)與Message Envy解雇。

米契爾的律師拒絕對該和解案做出評論。

根據法院文件，庫克郡巡迴法院去年收到訴訟指稱，早在2019年6月，即有女客投訴按摩師米契爾涉嫌性侵犯，當時該名女客告訴米契爾，對他「在按摩過程中，兩次把手放在她大腿方，摸了她陰毛上的恥骨、陰道，並使她乳房曝光」感到不適，也向酒店反應其錯誤行為，但朗廷酒店僅安排人資總監提供米契爾「如何不讓客戶感到不舒服」的諮詢，「川水療中心」仍繼續雇用他。

最近一起針對朗廷的訴訟中，原告指控米契爾在她換衣服時沒有離開按摩室，後來在按摩過程中還暴露了自己的生殖器。投訴稱，芝加哥朗廷酒店完全無視顧客的健康與安全，戴利表示，「他們竟然允許米契爾繼續為女性顧客按摩，這實在令人震驚」。

朗廷酒店公關總監布里利(Megan Brilley)對此發表聲明表示，酒店在2020年接獲對米契爾的投訴後，立刻解雇了他，「我們非常重視這些事件，並全力配合法律程序，確保正義獲得伸張」，她補充，酒店對所有員工都會進行包括刑事、就業 、性侵犯的背景調查。