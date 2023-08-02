警力荒 伊州新法：允許非公民申請成為警察

明年開始生效的伊州新法，將允許非公民擔任警察，圖為6月初芝警宣誓就職。(芝警局臉書)

依照聯邦法，想要當芝加哥 市或伊利諾州警察，必須是美國公民才有資格，但伊州 州長普立茲克新簽署通過的一項新法(HB 3751)，徹底改變了現狀，該州新規將允許非公民在完成培訓後，也能成為執法部門的成員，此法律從明年1月1日起生效。

主導該法案通過的民主黨籍州眾議員賀南德茲(Barbara Hernandez)說，新的法案的目標，是允許俗稱「夢想生」的「童年抵美暫緩遣返」(DACA)者，以及持美國合法工作許可的永久居民(綠卡)申請成為警察。

目前有三萬多名DACA身分居民在伊州生活與工作，在此同時，伊州正面臨前所未有的警察人力短缺問題。

不過，這項新法案受到部分人士的強烈抨擊，前芝加哥市市長候選人威爾森(Willie Wilson)說，讓非公民來填補警察空缺是錯誤的，就像「我不能以非公民的身分，去中國或世界上任何其他國家當警察」，威爾森說，如果這項法律在2024年元旦前沒有被廢除，他會準備提告。

芝加哥市41區區長拿波裡塔諾(Anthony Napolitano)譴責新法是一種政治策略，而不是符合伊州居民最佳利益的措施。他說，此舉創造了危險先例，允許非美國永久居民及非公民擁有權力。

這項具爭議的法案，也遭到共和黨籍議員與警察兄弟會 (FOP)的反對，他們擔心這將可能對公共安全與執法行動的完整性產生影響，批評人士指出，這樣一來或將進一步加劇現有人員的短缺，也加大全州警察部門面臨的挑戰。FOP提到，未來公眾對於執法人員的信心，也可能將受到波及。

賀南德茲說，她早就預料到一旦普立茲克簽署執行HB 3751後，會有負面聲音，但她希望反對者不要刻意製造混亂，她說，這是為了幫助解決警察人力不足問題，同時給許多在此合法工作很長時間的人，提供新的工作機會。