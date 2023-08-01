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打敗紅髮艾德、碧昂絲、NASCAR 泰勒絲登芝城觀光女王

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
紅髮艾德芝城開唱，吸引7萬3000樂迷湧入捧場。(特派員黃惠玲／攝影)
紅髮艾德芝城開唱，吸引7萬3000樂迷湧入捧場。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥士兵球場(Soldier Field)1日發文表示，英國流行樂壇創作歌手紅髮艾德(Ed Sheeran)上周六在該場地舉行的演唱會，吸引多達7萬3000名觀眾入場，打破該球場2003年完成擴建至今最高票房紀錄；不過，一項調查指出，天后泰勒絲(Taylor Swift)演唱會寫下芝市區酒店住房率97％的成績，穩居帶動芝城旅遊業創新高的「觀光女王」。

紅髮艾德在士兵球場的演唱會採用360度舞台，因此不像以往演唱會270度舞台僅有三面位置出售，而是球場所有座位都賣票，獨特的設計與歌手的高知名度，讓此演唱會的站票與所有座位票受罄。

不過，根據WGN分析數據公司CoStar的資料，如果要以帶動芝城觀光能力比較，泰勒斯在今年6月初於芝城士兵球場連續舉辦三場演唱會，創造芝市區酒店住房率衝上97％的新高紀錄，吸引力無人能及。前兩周同樣在士兵球場連續兩天推出演唱會的流行樂天后碧昂絲(Beyonce)的魅力也不容低估，她為芝市中心酒店帶來95％的住房率。

儘管兩大天后都為芝市旅遊業創造高業績，但根據伊利諾州酒店與住宿協會(Illinois Hotel and Lodging Association)數據，泰勒絲演唱會期間，芝市酒店房間每晚平均價格衝到441元，高出畢昂絲每晚房價269元許多。

伊州酒店與住宿協會發言人賈克伯森(Michael Jacobson)說，「我們很高興看到酒店業的業績增長」，不過，他也提到，雖然展覽與商務旅行正逐漸恢復，但芝加哥的酒店仍然還沒有復甦到疫情前的預定水平。

「現在芝城酒店業，主要靠休閒旅遊、特別活動、音樂會來支撐，因此周末的住房率明顯較高，但在周間的住房率並未恢復」，賈克伯森說，協會估計還至少需要一年時間，商務客與大型展會的客人才能達到疫前水平。

至於一度被視為可以創造芝城今夏觀光高峰的納斯卡賽車(NASCAR)，成績不如預期，CoStar統計顯示，該活動舉行的周末期間，芝市區酒店住房率僅約83％。

芝城 觀光 芝加哥

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