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德州監獄沒冷氣、室溫破114.8℉成日常 囚犯崩潰打起來

編譯盧思綸 / 即時報導
民眾聚集德州議會大廈前，舉牌抗議監獄環境苛刻，加劇極端高溫對受刑人的傷害。（歐新社）
民眾聚集德州議會大廈前，舉牌抗議監獄環境苛刻，加劇極端高溫對受刑人的傷害。（歐新社）

英國衛報報導，德州監獄室內氣溫經常飆破攝氏46度（華氏114.8度），更曾測得破紀錄高溫65度（華氏149度），逼得受刑人身心瀕臨崩潰，尤有甚者造成死亡。

目前，全美至少13州監獄沒有全面裝設冷氣，其中位處中南部的德州有7成監獄沒有空調或僅部分附有冷氣，據估多達10萬受刑人苦蹲高溫牢籠。

氣候變遷威脅下，破紀錄熱浪動輒橫掃南部，慘上加慘的是，德州將在接下來2周迎來今年最高溫，雙重夾殺下，身處人滿為患的老舊監獄，受刑人簡直快被逼瘋。

48歲受刑人貢佐拉（Raymond Gonzalez）描述，待在佛格森監獄的每天都像活在「烤箱」，裡頭沒有冷氣，每周僅2次1小時的放風時間。

每當陽光穿透玻璃暴曬舍寢，貢佐拉和同寢獄友便會試圖遮擋光線，可如此一來就會收到違紀警告，理由是「阻礙獄警視線」。

為了涼快點，貢佐拉不得不只穿內褲在寢間走來走去，或用自來水打溼頭部和身體；到了夜裡，他還會將床單被套浸濕鋪在水泥地板，如此才好入睡。

同時，熱壓力使獄友變得暴躁易怒，貢佐拉說，「獄友之所以失去理智、大打出手，多半是因為熱到苦不堪言的環境條件」。

德州司法部聲稱自2012年起再沒有發生熱死事件，今年官方紀錄顯示僅8人因熱傷害送醫，且無人死亡。不過，去年布朗大學分析指出，2001年至2019年間，德州監獄至少271人可能死於極端高溫，占總死亡比例的13%。

據德州論壇報報導，最新一波熱浪侵襲造成至少9名受刑人心臟病發或心臟驟停而亡，他們都被關押在沒有冷氣設備的監獄。

監獄 德州 高溫

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