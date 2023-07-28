高溫無聲危機 地下氣候變化正在導致芝市下沉

西北大學一項研究指出，氣候變化導致芝加哥地下溫度升高，高樓建物正因此逐漸下沉。(特派員黃惠玲／攝影)

西北大學 一份最新調查報告指出，地下氣候變化(Underground climate change)正在對芝市形成一種無聲的傷害，研究表明，由於溫度逐漸升高，芝城地底下的土地正在緩慢位移，而加上現有的建物結構或基礎建設的重力，芝加哥 這個城市正在緩慢且持續下沉。

這項研究發表在7月份的「通信工程」(Communications Engineering)期刊，西北大學麥克米克工程學院助理教授羅伊拉(Alessandro Rotta Loira)表示，芝加哥的土質在熱度升高時會收縮，就像許多其他類的細顆粒土壤一樣，而近年土地以下的溫度持續增加，導致市中心的許多地基正經歷逐漸沉降，速度「緩慢但持續」。

為了研究地下氣候變化對於城市基礎建設的影響，羅伊拉與一組研究人員，在芝加哥市中心環區(Loop)與伊利諾州其他農村地區，安裝了由150個溫度傳感器組成的無線網路，然後進行不同地區的氣候變化比較。

研究結果顯示，芝市環區地下的溫度，通常比遠離建築物的葛蘭特公園(Grant Park)地下溫度，高出華氏18度(約攝氏10度)，報告還提到，停車場與地鐵站 等地下建築的空氣溫度，則比葛蘭特公園的地面溫度高了華氏45度(約攝氏25度)。而當土壤隨高溫變得乾燥、密合，城市底下的土地會出現緩慢位移。

羅伊拉利用自己開發的3D電腦模型，觀察了從1951年開通地鐵後到今天的地面變化情況，最終發現模擬結果與現場紀錄吻合，羅伊拉還將這項模擬預測到2051年時的地面變化情況。

他的這項實驗指出，氣溫升高會導致地面膨脹，例如石灰石與黏土向上膨脹0.5吋，建築物的重量就會致使地面收縮並往下沉0.3吋，以芝加哥為例，該地土壤每年升溫攝氏0.14度，土地就會發生變形。

羅伊拉解釋，這並不是說一棟建築物會突然倒塌，但建築物的確正緩慢下沉，「很可能是地下氣候變化，導致裂縫與過度的地基沉降，而我們之前沒有意識到此現象，也沒有把建物下沉與氣候變化等情形連結起來。」

羅伊拉對此提出了多個可能解決方案，以減輕地下氣候變化對於建築物的負面影響，例如，為了盡可能減少浪費熱能並提高能源效率，決策者與城市規劃者可以在地下空間安裝隔熱或地熱科技，將這些熱能轉換到需要的地方供暖或燒熱水。