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新型詐騙 未購卻收到新冠檢測劑 快查Medicare帳單

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新型詐騙 未訂購卻收到新冠檢測劑 快查Medicare帳單

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
針對未訂購新冠檢測劑卻收到整盒測試劑的情形，北伊州優良商業局發出警告。(pixabay)
針對未訂購新冠檢測劑卻收到整盒測試劑的情形，北伊州優良商業局發出警告。(pixabay)

北伊利諾州優良商業局(BBB)25日提出警告，近來接獲民眾舉報，稱未訂購新冠病毒檢測劑，卻收到整盒檢測劑寄到家中，部分人以為跟以往一樣是政府贈送不疑有他，然而經查，這些檢測劑疑為不法份子詐欺聯邦醫療醫療保險(Medicare)費用的工具。聯邦醫療保險與醫療補助服務中心(CMMS)對此呼籲，保戶應檢查自己的醫保帳單。

住在西雅圖的威克斯(Brent Weeks)說，他日前接到詢問是否需要新冠病毒檢測劑的電話，「我很清楚予以拒絕，然後掛掉電話」，沒想到隔幾天他還是接到從芝加哥火星實驗室服務公司(Mars Lab Services)郵寄到家的整盒新冠病毒檢測劑，威克斯說，這批檢測劑過期日為今年9月，「我沒有向火星實驗室提供任何信息，但對方卻有我的電話號碼，我相信他們已經早就拿到了我的個資」。

威克斯說，後來他查了一下醫療保險的帳單，發現火星實驗室向他的醫保Medicare報銷了96元的檢測劑費用，「這可能是醫療保險詐騙的新形態」。

北伊州BBB表示，從今年5月底至今，已經收到11名消費者對芝加哥的火星實驗室服務公司提出投訴，BBB的負責人柏納斯(Steve Bernas)表示，這些消費者都跟威克斯一樣，收到未訂購的新冠檢測劑，然後在他們不知情或未經授權的情況下，直接向他們的醫療保險寄出帳單、收取費用。

芝加哥ABC新聞頻道指出，已向火星實驗室發出詢問電郵，也直接到該公司位於W. Touhy街2300號附近的地址拜訪，但都沒有獲得任何回應。

柏納斯說，無故收到檢測劑的消費者醫保帳單上，顯示整盒費用為200元，政府支付了其中的96元，雖然保戶必須自行支付的金額顯示為「0」，但有可能該公司之後會向保戶收取Medicare未支付的費用。

聯邦醫療保險與醫療補助服務中心表示，該中心正在調查類似投訴，CMMS除提醒消費者應檢查醫保帳單外，並鼓勵舉報涉嫌欺詐的行為，如果確定保戶帳號外洩，CMMS將會通知保戶。

聯邦貿易委員會(FCC)今年6月份針對這類問題發布了統計數據，報告稱此類欺詐和錯誤，導致醫療保險每年損失約600億元。

如發現任何醫療詐騙行為，可電(800)633-4227舉報，如果收到了未訂購的新冠病毒檢測劑，請電(800)447-8477，或上網：oig.hhs.gov/fraud/report-fraud。

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