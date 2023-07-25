我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指升勢不止 續創6年最長連漲走勢

世界OnAir／補華人葡萄酒業空白 銀行精英變酒莊主人

駕小飛機到鄰鎮愜意吃早餐 下一秒迫降在別人屋頂

編譯林思牧／即時報導
德州夫婦偕友入駕小飛機外出吃早餐，下一秒迫降在社區屋頂。（喬治城消防局）
德州夫婦偕友入駕小飛機外出吃早餐，下一秒迫降在社區屋頂。（喬治城消防局）

位於奧斯汀北邊約30哩的喬治城(Georgetown)，一架小飛機載著三人外出吃完早餐後，回家途中引擎熄火飛機開始朝地面俯衝，駕駛臨機應變得當，他選擇撞進一棟大宅的屋頂，機上三人在撞擊中沒有受傷，反而是因為屋頂太燙腳底灼傷。

蒙妮卡史汀森(Monica Steanson)指出，她的女兒蘿倫佩拉雷茲(Lauren Peralez)應好友阿琳德嘉托(Arlene Del Gato)邀請，23日(周日)早晨一起從喬治城去80哩外的斐特列堡(Fredericksburg)吃早餐，由阿琳的丈夫開他們自家的單引擎碧奇(Beech)H35小飛機。

吃完早餐三人往回飛，中午之前快到喬治城機場時引擎發出噗嗤聲，駕駛本來想在西北大道(Northwest Boulevard)上迫降，但接著引擎熄火飛機失去動力，機頭朝下開始俯衝，駕駛表示路面太硬會造成人命不保，撞在房屋的屋頂上生還的機會比較大，於是他朝諾斯伍德街(Northwood Drive)500街段一棟車道上沒停車子的大宅屋頂撞去，當時飛機的速度約是每小時100哩。

撞擊以後飛機沒有起火，蘿倫是第一個從飛機裡爬到屋頂上的，她打赤腳踩在屋頂上腳底被燙傷，她的兩個朋友也遭遇同樣的狀況，街對面的鄰居打911求救，警察局和消防局都派員前往救助，三人被送到醫院檢查並治療腳底的燙傷，所幸那棟大宅是剛蓋好的，還沒有人住進裡面。醫療人員指出，在目前這波大熱浪中，屋頂與路面有可能燙到180度，打赤腳腳底確實會被燙傷。

國家運輸安全委員會NTSB照例要對空難事件進行調查，因此飛機的殘骸還不能運走，附近的民眾聞訊紛紛前來觀看飛機卡在屋頂上的奇景，蒙妮卡來看過以後向媒體表示，女兒和她的朋友們真是大難不死，能夠從這場撞機事件中毫髮無損的活下來，真是一件奇蹟。

熱浪 Boulevard

上一則

整體房市跌 芝華人聚居橋港區房價續漲 增幅全市之冠

延伸閱讀

天氣太熱飛機飛不動 航空業者增加清晨、傍晚航班

天氣太熱飛機飛不動 航空業者增加清晨、傍晚航班
極端高溫掀飛安隱憂 專家：班機延誤取消恐增加

極端高溫掀飛安隱憂 專家：班機延誤取消恐增加
極端高溫恐讓航班延誤 達美「減重」讓乘客自願下機

極端高溫恐讓航班延誤 達美「減重」讓乘客自願下機
買汽車、搭飛機、吃燒烤…總統參選人財務報告 洩消費祕密

買汽車、搭飛機、吃燒烤…總統參選人財務報告 洩消費祕密

熱門新聞

長堤居民塔旺回想事發經過，慶幸自己即時發現狀況，報警救出女孩。（取自abc7截圖）

13歲德州女被綁架到南加 Help Me紙條獲救

2023-07-21 20:26
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報資料照片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:00
華府12日發生駕駛人駕車肇事後逃逸事件，一名華裔男子被撞死；由於車禍地點距白宮數條街口，治安單位如臨大敵。圖為2018年駕駛人駕車衝撞白宮路障後警方嚴加戒備。(Getty Images)

費城華男遊華府 白宮前遭撞死 女兒悲痛無法接受

2023-07-18 14:51
部分餐廳從疫情爆發後開始收取2％到4％不等的附加費，且一些餐廳至今仍然沒有取消。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情已過 全美15％餐館仍續收附加費

2023-07-20 10:48
休士頓居民麥可柯洛夫（Michael Kohlhof）被跳蚤咬到最後雙手掌和部分腳趾都遭截肢。（取自GoFundMe官網）。

被致命跳蚤咬到 德州男子慘遭截肢 差點送命

2023-07-22 17:55
教堂山北卡大學獲5星級評價，因素包括「喝一口古井水」的校園傳統。(記者王明心／攝影)

全美5星評級大學 教堂山北卡大入榜

2023-07-19 02:00

超人氣

更多 >
秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長
40歲起養成8習慣 讓你多活24年

40歲起養成8習慣 讓你多活24年
秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長
秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大
中國外交部官網 秦剛的部長資料已被清空

中國外交部官網 秦剛的部長資料已被清空