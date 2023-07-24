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「總統先生，法院見」德州長艾伯特拒絕移除挨批浮球

編譯林思牧／即時報導
德州州長艾伯特拒絕移走這類 防止偷渡帶刺的浮球。(MARINE BARRIER.png)
德州州長艾伯特拒絕移走這類 防止偷渡帶刺的浮球。(MARINE BARRIER.png)

聯邦司法部DOJ(Department of Justice)20日書面要求德州州長撤除已裝設於格蘭德河上的漂浮障礙球(floating barriers)，限期是24日(周一)中午1時，艾伯特不但沒有下令撤除，還正式回函反嗆拜登：「總統先生，咱們法院見！」

司法部向德州州長要求撤除漂浮障礙球的信函，有知悉內情者向CNN透露，CNN竟然也取得一份副本，司法部在信中並且威脅如果不在限期內撤除，將會採取法律行動(legal action)。

但艾伯特並沒有照司法部的要求做，他給拜登總統一封信，信裡說：「德克薩斯州會充分運用憲法所賦予本州的權力，來處理你所造成的危機。總統先生，德州將與你在法院相見。」

白宮發言人阿布杜拉哈桑(Abdullah Hasan)24日(周一)指出，艾伯特州長危險又違法的行動(dangerous and unlawful actions)，阻礙目前邊界計畫的有效執行，也讓邊界巡邏局的人員難以進行他們防禦邊界的任務，艾伯特的行為是殘酷的(cruel)，對移徙者(migrants)和邊巡人員(border agents)都造成危險。

法律專家表示，司法部所發布的法律威脅，是根據聯邦法規所述：「不准許在美國水域上創造阻礙航行的障礙物，另外，如果要在這些水域中建造任何構造，都必須先得到美國陸軍工兵署(United States Army Corps of Engineers)的授權。」

如今艾伯特州長斷然拒絕司法部的要求，專家預期聯邦政府會向法院呈遞訟狀，企圖迫使艾伯特把這1000呎長的漂浮障礙球鏈撤除。

司法部 德州 拜登

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