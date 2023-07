聯航客機逃生滑梯掉落芝加哥民宅 損及屋頂但未釀傷亡

官員和目擊者表示,一架客機的緊急逃生滑梯今天掉落至芝加哥 歐海爾國際機場(O'Hare International Airport)附近民宅後院,未造成人員傷亡,但民宅屋頂受損。

美聯社報導,聯邦航空總署(Federal Aviation Administration, FAA)表示,聯合航空(United Airlines)一架從瑞士起飛的波音767客機安全抵達芝加哥歐海爾機場,維修人員卻發現飛機一側的逃生滑梯不知去向。

這架飛機載有155名乘客與10名機組人員。

Emergency evacuation slide drops into backyard in Chicago while United Airlines plane flies overhead. No injuries - WLS pic.twitter.com/WWlP71Ru8v