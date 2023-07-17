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聯航客機逃生滑梯掉落芝加哥民宅 損及屋頂但未釀傷亡

中央社／芝加哥17日綜合外電報導
一架聯合航空客機的緊急逃生滑梯今天掉落至芝加哥機場，圖非新聞當事飛機。（美聯社）
一架聯合航空客機的緊急逃生滑梯今天掉落至芝加哥機場，圖非新聞當事飛機。（美聯社）

官員和目擊者表示，一架客機的緊急逃生滑梯今天掉落至芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）附近民宅後院，未造成人員傷亡，但民宅屋頂受損。

美聯社報導，聯邦航空總署（Federal Aviation Administration, FAA）表示，聯合航空（United Airlines）一架從瑞士起飛的波音767客機安全抵達芝加哥歐海爾機場，維修人員卻發現飛機一側的逃生滑梯不知去向。

這架飛機載有155名乘客與10名機組人員。

根據當地WLS電視台報導，屋主德維特（Patrick Devitt）當時外出，但兒子和岳父在家，並於正午過後聽見巨響。德維特後來把逃生滑梯從後院拖到屋前。

他說，逃生滑梯擊中房屋的一部分，損壞了屋頂、排水管和紗窗。

德維特向WLS電視台表示，當這個有點雜亂的逃生滑梯全部展開之後，從照片可以看得出來它比一輛小型車還要大，「是一個非常巨大的設備」。

聯合航空表示，公司正在查明事發原因。

聯合航空聲明指出，「我們已立即連繫FAA，並與我方團隊合作，以進一步了解事發情形」。

FAA僅表示已著手進行調查，但並未透露更多細節。

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