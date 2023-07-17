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氣候暖化加劇加拿大野火 霧霾又罩芝城

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝加哥建築天際線17日再度被霧霾籠罩。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥建築天際線17日再度被霧霾籠罩。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥這兩天又再度遭到加拿大山火引發的霧霾籠罩，氣候研究人員指出，氣候變化將使火災變得更加常見與危險，這也意味著未來會有更多人受到越來越大的火災影響；除了火災災區的住戶直接受害，蔓延到千里之外的煙霧，也將非直接波及更大範圍的民眾。

繼16日芝加哥地區重現霧濛濛的天空後，17日當地政府機構再度發布空氣質量警報，根據AirNow.gov公布的芝加哥當天早上6時的空氣質量指數為155，屬於「不健康」類別。這波警報會持續到17日午夜。

伊利諾州環保廳和印第安納州環保廳對此發布警報，範圍包括伊州的庫克郡、杜佩琪郡、肯德爾郡、麥克亨利郡和威爾郡，印州則有萊克郡、拉波特郡、波特郡、牛頓賈斯珀郡和斯塔克郡受影響。

根據一項國際指數，芝加哥6月底的空氣質量警報中，甚至有一天該市的空氣品質名列世界最糟。

對於芝城頻頻面臨空污危機，麻省理工學院與魁北克麥基爾大學(McGill University)氣候研究員亞里札德(Reza Alizadeh)說，氣候變化正在增加火災的強度、頻率與範圍，這也意味著未來將有更多人會受到越來越大、甚至災難性火災的影響。

加拿大森林火災中心16日的數據顯示，今年有將近2500萬畝的土地被燒毀，約為去年的15倍，今年的數字也大幅超過以往10年290萬畝的平均值，該中心發言人德魯斯(Merieke deRoos)說，從5月11日至今，加拿大的火災警戒一直處於最高的五級。

野火的嚴重程度歸因於天氣條件，以及燃料或可燃材料的數量，亞里扎德說，氣候變化正在使北極變暖，這也直接影響了加拿大的天氣模式，北極溫度升高減緩了沿著天氣系統移動的強風，導致乾旱持續更長，降雨量更大。

乾旱也為加拿大北部森林的野火燃燒時間拉長創造了理想條件，更多雨水助長了植被生長，產生更多可燃材料。研究指出，未來有可能發生更多的火災，甚至出現災難性的大火。

Merced加州大學氣候學教授阿巴左格羅(John Abatzoglou)說，美國西部正在進入主要的火災季節，他比較擔心的是受到野火影響的人數持續增加，越來越多人受到空氣品質惡化的波及。

加拿大 芝加哥 波特

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