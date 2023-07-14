反華搶選票？明年年底前 美中關係難緩和

駐芝中領館總領事趙建(左)主講「中國重新開放的機遇」。(特派員黃惠玲／攝影)

中美總商会(United States of America-China Cham)13、14日在芝加哥舉行年度貿易會議，與會企業代表指出，近期美國、中國分別向國人提出赴華、赴美的旅遊警告，加上到明年年底美國大選前，美中問題將成選戰火爆議題，「未來一年半，雙邊關係不會緩和，更不會有實質變化」，不少企業則開始啟動「去風險」，轉朝中國之外的地區、國家尋找合作夥伴。

這場以「全球不確定性加劇下新時代成長戰略」為主題的會議，有80家左右的企業代表出席，為期兩天的座談，針對地緣政治的當前與未來、新冠疫情封鎖對中小企業影響、在美中國企業加大推動本地化、進口合規現狀與如何減輕影響、供應鏈 與物流變化等進行研討，中國駐芝加哥總領事館總領事趙建也應邀主講「中國重新開放的機遇」。

中美總商會會長任劍浩表示，今年的貿易會議參與人數比往年多，層級也比往年高，主要因為中國市場巨大，短期內也不可能改變供應鏈，因此業界對目前環境下如何應變的關注度，比以前更迫切。

「去風險、不脫鉤」的模式，現階段逐漸受到一些在中國的美國企業的重視，當天包括美國割草機公司(American Lawn Mower Co.)總裁凱爾西(Michael Kersey)、中西部橡膠服務供應公司(Midwest Rubber Service & Supply)總裁安德森(Brent Anderson)、PEER連鎖公司的施龐根(Danny Spungen)等人，都提到考慮減少對中國供應鏈的依賴，正在評估並尋找越南 等地區的合作夥伴。

與會的雅商顧問集團負責人蘇豐原說，他提供美國、中國企業法律、商業以及移民 顧問服務10多年，今年該行業陷入最低潮，他坦言，去風險是脫鉤的前奏，而隨著美國大選接近，話題會更火爆，尤其部分候選人可能會以反華爭取更多選票，「美國與中國間的關係，在未來一年半預計只會更緊張」。

尤其許多美國公司，包括已在中國境內發展多年的企業，都開始轉往越南、印度、台灣、墨西哥及東南亞國家找合作夥伴，這些企業很重視中國市場，也不會放棄，但他們雖然不會馬上轉往新的地區，卻已展開準備工作。