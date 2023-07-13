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駐芝中領館公告 提醒中國公民慎防落入美國誘捕圈套

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駐芝中領館公告 提醒中國公民慎防落入美國誘捕圈套

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
美中關係仍舊緊張。(美聯社)
美中關係仍舊緊張。(美聯社)

中國駐芝加哥總領事館12日透過微信公眾號，發出一份「提醒在美和擬赴美中國公民注意安全」公告，指近期發生美國惡意抹黑中國追逃追贓工作，並動用司法手段任意拘捕中國公民，呼籲公民提高警惕。

公告全文如下：一段時間以來，美國槍擊暴力和針對亞裔歧視事件頻發。美國以各種藉口對入出境美國的中國公民滋擾盤查，近來，還惡意抹黑中國追逃追贓工作，不惜動用司法手段任意拘捕中國公民，還在芬太尼(Fentanyl)問題上甩鍋推責，「釣魚執法」、跨國綁架誘捕起訴中國公民，嚴重威脅中國公民人身安全。

➤➤➤涉走私芬太尼原料 中國4藥廠、8公民被美起訴

外交部領事司和中國駐美使領館提醒在美中國公民密切關注當地社會治安形勢，加強自身安全防範。臨時赴美人員應提高警惕，提防落入美陷阱及誘捕圈套。如遇緊急情況，請及時與中國駐美使領館聯繫尋求幫助。

➤➤➤中國外交部罕見公告 提醒公民訪美提防落入誘捕圈套

外交部全球領事保護與服務應急熱線(24小時)：+86-10-12308、+86-10-65612308；中國駐美國使領館領事保護與協助電話：駐美國使館：+1-202-4952216、駐紐約總領館：+1-212-6953125、駐舊金山總領館：+1-415-9296998、駐洛杉磯總領館：+1-213-8078052、駐芝加哥總領館：+1-312-7800170。

➤➤➤對抗芬太尼 美組反毒聯盟 對中施壓升高

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