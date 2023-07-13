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龍捲風襲芝 警報大響 歐海爾機場數千旅客急躲地下道

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝加哥12日傍晚龍捲風警報大響，天空大片烏雲壓境。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥12日傍晚龍捲風警報大響，天空大片烏雲壓境。(特派員黃惠玲／攝影)

國家氣象局(The National Weather Service)13日表示，多場龍捲風12日襲擊了芝加哥地區，目前已經確認在西塞羅(Cicero)、杭特利(Huntley)兩個城鎮著陸。其他包括芝加哥歐海爾機場等地點，也可能有龍捲風著陸，氣象局團隊正在陸續進行確認。

芝加哥市12日傍晚警報大響，包括由國家氣象局連續發出的龍捲風警訊，還有許多住宅區的龍捲風警鈴都不斷發出警告，呼籲戶外行人、車輛就近尋找掩蔽地點，室內民眾則應前往地下室或低樓層躲避，以免遭到龍捲風吹起的雜物等砸傷。

疑有龍捲風著陸的地點，包括歐海爾機場附近、Countryside、La Grange、McCook、South Elgin、Carol Stream和Oswego。

數以千計的旅客，在歐海爾機場發出龍捲風警報後，紛紛進入機場的地下通道躲避，機場也緊急取消了169架班機起飛，將近500架航班因此延誤。距離歐海爾機場以南約12哩的高爾夫球俱樂部Highlands Club，有民眾拍下巨大的漏斗雲正在形成。

在芝加哥西南郊的Indian Head Park，狂風暴雨掀翻了一座建築物的屋頂。公寓大樓和住宅附近的大樹倒在汽車上，當地居民們表示，附近已經很久沒有發生過這樣的暴風雨了。

Countryside的Hillsdale Road附近地區，樹木和景觀遭到嚴重破壞，部分房屋也被強風毀損。一所房屋的屋頂部分被掀開、車庫倒塌。這個城鎮的許多住屋門窗都遭到強風破壞，但還好未傳出傷亡。

已經確認龍捲風著陸的杭特利市，有兩棟公寓樓遭到嚴重損壞，其中一棟屋頂被掀翻吹走，這也意味著有八個家庭因此流離失所，但消防人員表示沒有人員傷亡的報告。當地消防局表示，任何需要援助的人，包括房屋受損者，都可以到該市府大廳與紅十字會接洽援助。

芝城住在市區高樓公寓的民眾，12日傍晚也飽受驚嚇，一名住在葛蘭特公園旁住宅大樓60多樓的華裔民眾Melody描述，從高樓看著大片烏雲快速向自己住的大樓方向移動，加上小區警報每隔幾分鐘就響，還有手機來自國家氣象局、庫克郡政府的躲避提醒，感覺「非常可怕」，還好這次龍捲風在芝加哥沒有成形，幸運躲過一劫。

根據紀錄，從1855年到2008年間，芝加哥大都會區有92次龍捲風著陸過，其中災情最慘重的為1967年4月21日在庫克郡Palos Hills的龍捲風，當時造成33人死亡，500人受傷，損失總額超過5000萬。

龍捲風警報過後，密西根湖畔的奇特雲堆景象。(特派員黃惠玲／攝影)
龍捲風警報過後，密西根湖畔的奇特雲堆景象。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥地區12日多地傳出龍捲風著陸。(youtube截圖)
芝加哥地區12日多地傳出龍捲風著陸。(youtube截圖)
芝加哥12日傍晚龍捲風警報大響，天空大片烏雲壓境。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥12日傍晚龍捲風警報大響，天空大片烏雲壓境。(特派員黃惠玲／攝影)

龍捲風 芝加哥 庫克

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