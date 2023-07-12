波士頓士兵二戰在義大利失蹤 80年後遺骸確認魂歸紐約

二戰期間在義大利作戰時失蹤的士兵洪文翁(音譯)， 80年後遺骸終獲確認，將於10月11日從義大利遷葬到紐約布魯克林(布碌崙)墓園。(美聯社)

二戰期間在義大利 作戰時失蹤的士兵洪文翁(Wing O. Hom，音譯)， 80年後遺骸終於確認。

國防部 戰俘／失蹤人員統計局11日宣布，透過人類學與基因分析技術確認1944年2月在羅馬南邊Cisterna di Latina鎮失蹤的洪文翁身分。洪是波士頓人，失蹤時才20歲。

當時隸屬第三步兵師第七步兵團B連的洪文翁，屍體找不到，也不在戰俘名單上，1945年2月政府宣布他陣亡。

盟軍在Cisterna di Latina鎮西邊三哩若多橋附近清理出幾具無名屍，最後埋在義大利內圖諾的西西里-羅馬美軍公墓。

2021年國防部歷史研究人員研判，洪的屍體可能就在其中，於是前往墓地開棺，擷取樣本分析；如今既經確認，洪的遺骸將於10月11日遷葬到紐約布魯克林(布碌崙 )墓園。

政府統計，二戰將士仍有7萬2000人失蹤，2015年迄今，從45國歸還的屍骸確認了1200名陸海空軍和陸戰隊員。

其中一人是朱蒂‧維德(Judy Wade)的舅舅史多瑞(Luther Herschel Story)；當時18歲的陸軍一等兵史多瑞1950年9月1日在韓戰中陣亡，屍骨73年後終於在今年國殤日前回到喬治亞州家鄉，與史家有雇用關係的98歲老總統卡特聞訊極表歡迎。

根據國防部檔案，史多瑞所屬第九步兵團第一營在洛東江畔阿谷村，遭北韓三個步兵師圍攻，已受傷的史多瑞為了不拖累撤退行動，堅持單獨留下掩護部隊撤離，總共造成百名敵軍死傷，美軍假定他陣亡，授予榮譽勳章並追贈士官軍銜。

韋德聽到舅舅的屍骸終獲確認且迎回故鄉長埋時說，「彷彿我每一個腦細胞都爆炸了，全身也震顫不已，我從小就狂想他沒死，有人照顧他，讓他活了下來，他會回到家裡。如今，他真的回家了」。