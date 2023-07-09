美酷熱難耐 德州監獄變烤箱 囚犯昏倒了

美國南部大部分地區酷熱難耐。(美聯社)

最近幾天，美國南部大部分地區酷熱難耐。7月4日下午，當美國人以精心製作的煙火慶祝國慶時，一個名叫馬蒂爾（Joseph Martire）的囚犯在德州 牢房裡昏倒了。

法新社報導，在混凝土、磚塊和金屬監獄 中，工業電扇吹出熱氣，並沒有真正冷卻空氣。

多數監獄沒有空調，室外溫度超過攝氏40度時，牢房內會感覺更熱。

接受法新社採訪的囚犯、刑滿獲釋者和家屬表示，一些囚犯破壞牢房的廁所，讓水溢出，就這樣睡在上面。也有人會弄濕衣服來保持涼爽。

最近幾周，在亨茲市（Huntsville）埃斯特爾監獄（Estelle Prison）服刑16年、現年35歲的馬蒂爾，已4度出現與高溫 相關的健康問題。

他打電話告訴家人，「我剛剛昏倒了，醫務人員拒絕見我，我不知道該怎麼辦」，家人隨即打電話給監獄管理人員尋求幫助。

馬蒂爾說，囚犯意識到附近牢房裡有人昏倒時，他們會大喊以引起警衛的注意，但因為人手短缺，常常會延誤處理。

熱昏的囚犯會被帶到監獄有空調的行政區「喘息」，囚犯們會試圖把逗留時間拉長。

「德州論壇報」（Texas Tribune）報導，6月至少9人因心臟病或其他可能與高溫相關的原因死於州立監獄。