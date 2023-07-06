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寫歷史 曾是無證客 華裔33歲史加南出任芝教委會主席

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝市長強森任命33歲的史加南擔任芝加哥教育委員會主席。(史加南提供)
芝市長強森任命33歲的史加南擔任芝加哥教育委員會主席。(史加南提供)

芝加哥市市長強森5日任命前芝加哥公校教師、「為伊州公共教育舉手」(Raise Your Hand for Illinois Public Education)負責人史加南(Jianan Shi，33歲)出任芝加哥教育委員會(Board of Education)主席，史加南也是芝市教委會成立183年來，第一位華裔主席。

史加南為波士頓學院(Boston College)碩士，並先後在波士頓、芝加哥擔任過公校教師，2019年6月他接下非盈利組織「為伊州公校教育舉手」執行主任的職務，一直為推動改善公校教育努力。

史加南在市長發布人事命令後表示，「這是一種榮譽、特權與責任，我不會掉以輕心」，他提到，他將利用自己擔任教師、組織者以及曾經是無證移民的經歷，來解決公校系統的缺點。

史加南發表的書面聲明中說，新上任的教委會委員，每位都有地方學校委員會的經驗，並曾是芝加哥公立學校的教育工作者或家長，他本身則曾在芝公校Eric Solorio學院擔任過高中科學課教師。

他表示，教委會的巨大責任將聚焦投資特殊教育，授權給地方學校委員會，以及創建一個受到影響最大者為中心的家庭議程，他說，通過 「利用真實參與、擴大可持續社區學校，並投資技職教育等項目，我們可以創造一個可以為每個人服務的學區」。

強森公布了新的七名教委會委員名單，其中包括史加南在內的六名委員均為新人，唯一的舊成員是芝加哥伊利諾大學(UIC)歷史系教授塔德-布瑞蘭德(Elizabeth Todd-Breland)，她將出任副主席職位。

此外，新的委員會與過去幾年最大的不同，就是原來七位委員大都是律師、銀行家、顧問等職業出身，而新的委員只有一位是律師，且是來自於法律援助組織，另一位新成員則是在一加銀行從事慈善事業。

由前市長萊特福特任命的芝加哥教委會主席瓦勒(Miguel del Valle)已於6月份下台。這次的任命情況與以往有所不同，因為這將是芝市長最後一次有權選擇教委會委員成員。根據伊利諾州法律規定，教育委員會將由目前的七位市長指派委員的型態，變成透過選舉產生21名委員組成。

教委會的變更將從明年開始過渡，預計在2024年11月的選舉中先選出10位委員，其他10位委員以及1位主席則將在2026年11月時由選民選出。

史加南對此表示，作為民選教委會委員過渡期的管理者，「我們在未來一年半的時間內，有很多東西需要補充與改變，包括在各個層面上爭取更多資金，並替未來21個席次的委員運作成功做好準備」。

芝加哥公校系統(CPS)為全美第三大公校系統，學生人數超過30萬人，新一學年的預算總額為94億元。

公校 教育 芝加哥

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