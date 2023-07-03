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創紀錄暴雨 芝高速路大淹水 NASCAR街頭賽車草草結束

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
2日暴雨導致芝加哥290高速公路嚴重積水。(特派員黃惠玲／攝影)
2日暴雨導致芝加哥290高速公路嚴重積水。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥2日幾乎一整天不間斷的雨，創下最高降雨量將近9吋的歷史紀錄，同時迫使芝加哥捷運、大都會通勤火車Metra停駛部份路線；進出芝城的55號州際公路、290州際公路高架橋，更發生嚴重淹水而不得不暫時關閉；龐大雨勢導致芝市舉行的首場納斯卡(NASCAR)街頭賽車一再延遲，最終只得大幅縮短賽程。

到3日上午，原本嚴重積水的高速公路路段已經重新開放，不少華人也歷經了2日大水的難忘開車經歷，住在芝市區的Alex說，他上午10時左右從芝市上290公路要到西郊橡樹溪市，但沒多久就發現前方大堵車，原來很多高架橋下幾乎都積水，原本的三、四條車道僅剩一條可以勉強通行，平常25分鐘的車程，2日他卻花了1個多小時才到。

不過，Alex算幸運了，由於290高速路在Harlem到Des Plains交流道間洪水不退，加上有多輛車子受困水中，伊州交通廳在當天中午左右就宣布暫時關閉上述路段。2日晚間9時左右從市區到西郊瑞柏市的Sean說，他開到Harlem前，就被警車攔下要求繞道，「所有車子都下了高速公路改走一般街道」，原本1小時的車程，他花了2個多小時才到家。

55號公路情況雖好一些，但2日上午也一度因為積水嚴重關閉了好幾個小時。

根據國家氣象局的資料顯示，歐海爾機場2日的降雨量達3.35吋，打破了芝加哥1982年7月2日創下的2.06吋紀錄。這次的降雨也是芝城從2020年5月以來，歐海爾機場氣象站測得的最高單日降雨量，當年5月14日的降雨量為3.53吋，5月17日也降了3.11吋的雨。

比起西郊柏溫市(Berwyn)下了接近9吋雨量，機場的累積雨量相對不多；芝市西區加菲爾德公園(Garfield Park)降雨8.12吋；芝市林肯公園7.89吋；芝北邊的艾文斯頓市(Evanston)降雨7.09吋；橡樹公園市(Oak Park)6.04吋；中途機場4.68吋。

國家氣象局2日上午就對芝加哥地區多個郡縣發布了洪水預警。氣象局表示，當天洪水最嚴重的地區為芝加哥西部與西南部，還有近西部與西南郊地區。大雨在2日傍晚減弱，但氣象局直到3日凌晨1時，才解除芝市、Oak Lawn、Cicero地區的洪水警報。

氣象局部門還警告指出，由於芝加哥河水位高得危險，在河流沿岸的民眾應採取預防措施，以保生命、財產安全；芝市著名的河濱步道(river walk)的低窪地區也全部被水覆蓋。

芝加哥市府網站指出，2日約有200位芝加哥居民撥打311報告住家地下室淹水，大多數的投訴來自西區與西南區。

暴雨同時導致超過7000戶家庭電力供應停止，經搶修到3日清晨都已恢復供電。

納斯卡在芝加哥舉辦的史上第一場街頭賽車，在1日、2日兩天都受到天氣欠佳的嚴重影響，首日下午的55圈賽事，因打雷而在25圈時喊停，原本要順延到2日上午繼續的該項比賽，後因暴雨取消；而2日最受矚目的100圈比賽，則從預計的下午4時30分，延後到5時37分才開始，比賽進行到7時20分時，主辦方考慮天色越來越暗，決定賽事進行到75圈時結束。

2日暴雨導致芝加哥290高速公路嚴重積水。(特派員黃惠玲／攝影)
2日暴雨導致芝加哥290高速公路嚴重積水。(特派員黃惠玲／攝影)
納斯卡街頭賽車2日的賽程受到暴雨影響一直延後，最終因天色變暗而縮短賽程。(NAS...
納斯卡街頭賽車2日的賽程受到暴雨影響一直延後，最終因天色變暗而縮短賽程。(NASCAR官方臉書)

芝加哥 洪水 芝城

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