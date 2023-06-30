我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院裁決後 申請大學論文 可談族裔背景

一年四季該挑何時減重？牛津研究揭最佳減肥時機

超強對流風暴襲伊州 吹散霧霾緩解空污

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
狂風暴雨襲捲伊州中部、南部，災區處處可見大樹倒下。(Xuna提供)
狂風暴雨襲捲伊州中部、南部，災區處處可見大樹倒下。(Xuna提供)

暴風雨29日下午襲捲伊利諾州中部、南部，首府春田(Springfield)與香檳(Champaign)地區遭受嚴重破壞，其中被超強對流風暴(derecho)掃過的春田市，宣布進入緊急狀態並執行宵禁。另方面，受加拿大山火產生煙霧影響，已連續三天空氣品質糟糕的芝城，受惠於這波強風吹襲，30日的空污問題明顯緩解。

伊州中部的皮歐利亞市(Peoria)有超過10戶家庭到30日上午都沒有電力供應，電力公司ComEd已經派出120多名人員前往協助供電。伊州警察廳表示，29日的狂風導致57號公路南向車道的多部卡車翻覆，還好沒有造成致命傷亡。

根據指出，29日下午伊州西布的陣風時速超過88哩，在愛阿華州、伊州、印第安納州有多達20萬用戶停電。

氣象人員表示，這次的氣候情況是一種具有破壞性弧線的雷暴，符合「超強對流風暴」的特徵，這種天氣現象下的大風，與龍捲風一樣具有破壞力。「超強對流風暴」的路徑範圍通常是寬60哩、長400哩，且風速至少58哩或更強。

這波風暴穿過伊州時，剛好也清除了瀰漫全州的霧霾污染，芝城空氣中的有害污染物PM2.5的指數，在風暴過後明顯下降。風暴最強的香檳市29日上午該市的PM2.5指數原為180，到下午風暴後，這項指數立刻降到1。

住在春田市附近的宣娜(Xuna)說，暴風雨過後她開車返家，沿路一片狼藉，隨處可見倒下的大樹，有的壓到屋頂，有的壓在車上，她的住家整個區也因此停電，不過，萬幸沒有傳出重大傷亡。

30日芝加哥雖然仍可見霧霾，但根據AirNow的數據，該勢的空氣質量已經從「非常不健康」改善到「對敏感人群不健康」的水平。不過，氣象預測周末期間，芝城將有零星風暴，或將影響節日行程，其中包括周末舉行的納斯卡芝加哥街頭賽車。

狂風暴雨襲捲伊州中部、南部，災區處處可見大樹倒下。(Xuna提供)
狂風暴雨襲捲伊州中部、南部，災區處處可見大樹倒下。(Xuna提供)

伊州 芝城 芝加哥

上一則

喬州多項新法 7/1開始生效

延伸閱讀

霧霾空汙持續影響 最早周六有望改善

霧霾空汙持續影響 最早周六有望改善
280萬人出行 89%開車 伊州國慶長周末交通忙

280萬人出行 89%開車 伊州國慶長周末交通忙
芝加哥霧霾籠罩 空汙嚴重 塑膠燃燒味瀰漫

芝加哥霧霾籠罩 空汙嚴重 塑膠燃燒味瀰漫
芝城霧霾持續 空氣瀰漫塑膠燃燒味

芝城霧霾持續 空氣瀰漫塑膠燃燒味

熱門新聞

身穿藍衣服的男子自稱是基督徒，並要求店家退款。(取自推特)

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

2023-06-22 10:38
目擊者拍下布朗(前左)與胡德(前右)在餐館爭執畫面。(Hoodfamily Justice )

餐廳排隊口角 芝14歲少年槍殺暴打母親男 檢察官不起訴

2023-06-28 11:12
新冠疫苗接種卡在疫情期間，一度成為旅行、工作必須出示的文件。(本報檔案照片)

芝華裔藥師盜賣疫苗卡 陪審團裁決12重罪成立

2023-06-27 10:18
圖為I-95重建工程直播的截圖。(賓州運輸廳)

I-95重建工程直播 工人夜以繼日趕工 風靡費城

2023-06-24 02:15
租房遭白住，屋主往往要費盡心力才能取回房子。(Tierra Mallorca/Unsplash)

空屋遭侵占白住 屋主趕人苦不堪言

2023-06-25 02:14
極端氣候持續肆虐全美，全國各地在過去五天內，總共出現超過600起極端天氣現象。密西西比州盧安鎮一棟民宅被龍捲風夷為平地，居民試圖從殘垣破瓦中搶救個人財物。(Getty Images)

熱浪襲南部 連3周高溫 德州125℉破紀錄

2023-06-25 22:37

超人氣

更多 >
哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲
才花5億整修 紐約蒂芙尼珠寶店著火了

才花5億整修 紐約蒂芙尼珠寶店著火了
GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」

GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」
在機場被行李箱絆倒 泰女左腿捲入電動步道 遭當場截肢

在機場被行李箱絆倒 泰女左腿捲入電動步道 遭當場截肢
省萬元房租…洛杉磯男大學生每周搭機6次 去舊金山上課

省萬元房租…洛杉磯男大學生每周搭機6次 去舊金山上課