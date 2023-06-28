我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保守派推動使用白卡必須工作新規 喬州領先風潮

護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多

餐廳排隊口角 芝14歲少年槍殺暴打母親男 檢察官不起訴

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
目擊者拍下布朗(前左)與胡德(前右)在餐館爭執畫面。(Hoodfamily Justice )
目擊者拍下布朗(前左)與胡德(前右)在餐館爭執畫面。(Hoodfamily Justice )

日前在芝市西普爾曼區(West Pullman)餐廳槍殺一名男子的14歲青少年與其母親胡德(Carlishia Hood，35歲)，經由庫克檢察官斯辦公室宣布不會起訴這對母子的所有刑事控罪後，胡德反向芝市政府以及據報到場的警察提告。而這宗致命槍擊案是否屬於正當防衛，也引發熱烈討論。

胡德的代表律師表示，他們一共提出四項罪名的訴訟，包括惡意起訴、虛假逮捕、故事造成精神痛苦等。

這起致命案件發生在6月18日的一家販售熱狗的餐館(位於S. Halsted St. 11600附近)，根據警方表示，胡德當時正跟一名排隊的男子爭吵，警方與目擊者指出，胡德14歲的兒子在門口看到母親與一男子(Jeremy Brown，32歲)吵架，該男子不斷毆打胡德的頭部。

整個襲擊過程都被旁人以手機拍下並上傳網路，警方表示，當14歲男孩看到母親被打時，掏出手槍朝布朗連續開了好幾槍，並擊中了布朗的背部，布朗跑了出去，胡德與兒子也跟著跑出去，兒子還邊跑繼續向布朗開槍。

布朗最終因身中多槍當場死亡，胡德與14歲的兒子隨後被警方控一級謀殺罪。

曾參選芝市市長、社會運動家葛林(Ja'Mal Green)說，事發當場沒有任何人採取行動，所以14歲男孩看到自己的母親遭受重擊才會有此反應。

芝加哥警方表示，母子兩人除被控謀殺外，母親還面臨幫助未成年人犯罪的指控。

不過，庫克郡檢察官辦公室26日宣布，基於事實、法律與證據，不會起訴胡德母子兩人。

在檢察官宣布不會起訴這對母子後，胡德隔天就委托律師提告市府與警方。胡德的律師布朗(Brandon Brown)說，當一名手無寸鐵的女性被一名男性暴力攻擊時，警方不應該逮捕女性，布朗還說，胡德跟兒子都還需要時間療傷，等時機適合，胡德會再現身說明該案的詳細情形。

許多民眾對此案的走向高度關注並熱烈討論，其中有人提到，胡德遭布朗襲擊時自行使用致命武器還擊是合理的，也有人質疑該案開槍的是年僅14歲的青少年，案發時為何會持有槍枝？

檢察官 庫克 警察

上一則

芝城霧霾持續 空氣瀰漫塑膠燃燒味

延伸閱讀

NBA／金塊出價限價 傳獨行俠有意延攬布朗

NBA／金塊出價限價 傳獨行俠有意延攬布朗
差點踏上泰坦號死亡之旅 英國富豪最後一刻退出

差點踏上泰坦號死亡之旅 英國富豪最後一刻退出
烏克蘭水壩潰提衝擊居民 聯合國欲送物資稱遭俄阻

烏克蘭水壩潰提衝擊居民 聯合國欲送物資稱遭俄阻
AMD新AI晶片有大客戶要上門了？傳亞馬遜考慮採用

AMD新AI晶片有大客戶要上門了？傳亞馬遜考慮採用

熱門新聞

身穿藍衣服的男子自稱是基督徒，並要求店家退款。(取自推特)

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

2023-06-22 10:38
新冠疫苗接種卡在疫情期間，一度成為旅行、工作必須出示的文件。(本報檔案照片)

芝華裔藥師盜賣疫苗卡 陪審團裁決12重罪成立

2023-06-27 10:18
圖為I-95重建工程直播的截圖。(賓州運輸廳)

I-95重建工程直播 工人夜以繼日趕工 風靡費城

2023-06-24 02:15
租房遭白住，屋主往往要費盡心力才能取回房子。(Tierra Mallorca/Unsplash)

空屋遭侵占白住 屋主趕人苦不堪言

2023-06-25 02:14
極端氣候持續肆虐全美，全國各地在過去五天內，總共出現超過600起極端天氣現象。密西西比州盧安鎮一棟民宅被龍捲風夷為平地，居民試圖從殘垣破瓦中搶救個人財物。(Getty Images)

熱浪襲南部 連3周高溫 德州125℉破紀錄

2023-06-25 22:37
目擊者拍下布朗(前左)與胡德(前右)在餐館爭執畫面。(Hoodfamily Justice )

餐廳排隊口角 芝14歲少年槍殺暴打母親男 檢察官不起訴

2023-06-28 11:12

超人氣

更多 >
普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉
特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情
黑人被挖硬闖美眉房間 直擊小薰出浴嗨喊：妳裸體了

黑人被挖硬闖美眉房間 直擊小薰出浴嗨喊：妳裸體了
護照照片禁微笑 為何政府要你一臉嚴肅

護照照片禁微笑 為何政府要你一臉嚴肅
擴展自助結帳後「偷用」變多 好市多官宣嚴打「共用會員卡」

擴展自助結帳後「偷用」變多 好市多官宣嚴打「共用會員卡」