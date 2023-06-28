餐廳排隊口角 芝14歲少年槍殺暴打母親男 檢察官不起訴
日前在芝市西普爾曼區(West Pullman)餐廳槍殺一名男子的14歲青少年與其母親胡德(Carlishia Hood，35歲)，經由庫克郡檢察官斯辦公室宣布不會起訴這對母子的所有刑事控罪後，胡德反向芝市政府以及據報到場的警察提告。而這宗致命槍擊案是否屬於正當防衛，也引發熱烈討論。
胡德的代表律師表示，他們一共提出四項罪名的訴訟，包括惡意起訴、虛假逮捕、故事造成精神痛苦等。
這起致命案件發生在6月18日的一家販售熱狗的餐館(位於S. Halsted St. 11600附近)，根據警方表示，胡德當時正跟一名排隊的男子爭吵，警方與目擊者指出，胡德14歲的兒子在門口看到母親與一男子(Jeremy Brown，32歲)吵架，該男子不斷毆打胡德的頭部。
整個襲擊過程都被旁人以手機拍下並上傳網路，警方表示，當14歲男孩看到母親被打時，掏出手槍朝布朗連續開了好幾槍，並擊中了布朗的背部，布朗跑了出去，胡德與兒子也跟著跑出去，兒子還邊跑繼續向布朗開槍。
布朗最終因身中多槍當場死亡，胡德與14歲的兒子隨後被警方控一級謀殺罪。
曾參選芝市市長、社會運動家葛林(Ja'Mal Green)說，事發當場沒有任何人採取行動，所以14歲男孩看到自己的母親遭受重擊才會有此反應。
芝加哥警方表示，母子兩人除被控謀殺外，母親還面臨幫助未成年人犯罪的指控。
不過，庫克郡檢察官辦公室26日宣布，基於事實、法律與證據，不會起訴胡德母子兩人。
在檢察官宣布不會起訴這對母子後，胡德隔天就委托律師提告市府與警方。胡德的律師布朗(Brandon Brown)說，當一名手無寸鐵的女性被一名男性暴力攻擊時，警方不應該逮捕女性，布朗還說，胡德跟兒子都還需要時間療傷，等時機適合，胡德會再現身說明該案的詳細情形。
許多民眾對此案的走向高度關注並熱烈討論，其中有人提到，胡德遭布朗襲擊時自行使用致命武器還擊是合理的，也有人質疑該案開槍的是年僅14歲的青少年，案發時為何會持有槍枝？
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