美鐵快車今啟動 時速110哩 芝市到聖路易不到5小時

美鐵芝加哥到聖路易的列車搭乘時間，將縮減到低於5小時。(伊州運輸廳官網)

美國鐵路公司(Amtrak)往返芝加哥 、聖路易(St. Louis)間首班加快時速的列車26日啟動，這條路線上的美鐵列車時速將達到110哩，預計行車時間縮短15分鐘，這也意味著芝加哥到聖路易可在5小時內抵達。

之前芝市到聖路易的列車時速僅約90哩，在行車速度加快後，從芝加哥到伊州 南部布魯明頓-諾摩站(Bloomington-Normal)的行車時間也將縮短到兩小時內；芝市到春田市(Springfield)的時間不到3小時。

伊州州長普立茲克在通車典禮上表示，快速鐵路通車後將可鞏固伊州作為北美交通樞紐的地位，並為新工作、新企業打開大門。

伊州國會參議員 德賓(Dick Durbin)是確保取得這項20億資金中八成經費的關鍵人物，他說，這是他作為參議員任期內的重要願景，也是他列入的首要任務。

這項美鐵改造為總資金20億元中的一部分，包括鐵路顏線的軌道以及部份車站都獲得改善，其他改善項目還有針對212個火車經過的路口進行安全升級，此外，在Dwight、Pontiac、Carlinville以及Alton興建新的車站；翻修林肯車站，並在朱麗葉(Joliet)建造一個多聯運車站。

根據伊利諾運輸廳的高速鐵路官網，從芝加哥至聖路易的鐵路總長284哩，按線路區段畫分有不同的線路配置/所有權安排。而芝加哥至聖路易每年約有3500萬次的出行，其中約 99%是通過汽車和飛機旅行完成的，改善美鐵列車速度，旨在通過提升服務，建立更加平衡的交通網絡使用模式。