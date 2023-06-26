我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院：北卡特許學校不得強迫女學生穿裙子上學

美無償提供台灣Jump 20無人機 並派員協助訓練

電力瓦斯供應商警告 今夏詐騙高峰 嚴防上當

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
亞莫林公司提醒伊州、密蘇里州用戶，嚴防今夏詐騙。(伊州Ameren臉書)
亞莫林公司提醒伊州、密蘇里州用戶，嚴防今夏詐騙。(伊州Ameren臉書)

亞莫林公司(Ameren)對伊利諾州、密蘇里州的電力、瓦斯用戶提出嚴重警告，稱今年以來已有約1000名亞莫林用戶遭不法份子詐欺，預估今年夏季這類詐欺行為將更氾濫，所有住宅與商業客戶一定要提高警覺。

亞莫林的安全主管高麥茲(Maria Gomez)說，很可能騙子會打著亞莫林的招牌與用戶聯繫，然後從中獲取個人資料或財務信息，避免上當的最佳方法就是了解這些不肖份子的伎倆。

她表示，公用事業被作為詐騙工具的問題持續，越來越多客戶意識到這類詐欺而逃過一劫，然而由於新科技提供了更多方法掩蓋或使騙局看起來更合法，因此要防範詐騙的複雜性也隨著提高。

她說，用戶應該要留意的是夏季到來，很多家庭都有度假或參加特別活動的計畫，這段期間對於帳單或其他信息也容易分心，這時就剛好詐騙集團活躍的機會，亞莫林公司今年年初至今，已經有1000名用戶向該公司舉報受騙，而該公司估計還有不少用戶上當但沒有提出舉報。

亞莫林估計今年到現在，該公司的客戶因為被騙至少損失了1萬5000元。

亞莫林特別歸納出五種常見的騙局：

●返利、退款或先多付帳單的騙局：詐騙份子通常會向用戶提出「只要告知個資或交易的財務信息，就可以拿到回扣、退款等優惠」。

●威脅斷電斷瓦斯的騙局：以恐嚇手段告訴用戶，如果不立即付款，那麼就要切斷客戶的電力、瓦斯供應，一般這種情況下，騙子會要求以現金轉帳或購買預付卡支付。

●耆老折扣騙局：這種針對上了年紀用戶的騙局，向老人提供折扣價格，然後再要求他們預付電力、瓦斯費。

●智能電表安裝騙局：騙子打電話給用戶，告知要安裝智能電表因此必須預付安裝費用。

●佯裝亞莫林員工上門行騙“這類騙局在伊州比較普遍，因為伊州有各種公共事業服務商，密蘇里州雖然相對較少，但還是有發生，如有打著公用事業員工到用戶住家敲門時，務必要向對方索取身分證明，且千萬不要提供任何形式的付款。

如懷疑遭遇詐騙，請立刻撥打伊州亞莫林電話(800)755-5000，或密州亞莫林電話(800)552-7583舉報。

詐騙集團 伊州 詐欺

上一則

檢察長彈劾案 參議員妻不能參與

延伸閱讀

開銷又增加了 伊州食品雜貨稅 7/1起恢復徵收

開銷又增加了 伊州食品雜貨稅 7/1起恢復徵收
伊州長將簽新法 PPP詐騙起訴期延長至10年

伊州長將簽新法 PPP詐騙起訴期延長至10年
伊州無證移民醫療白卡 7/1起暫停

伊州無證移民醫療白卡 7/1起暫停
伊州一家醫院 因駭客攻擊落得慘澹關門 成首例

伊州一家醫院 因駭客攻擊落得慘澹關門 成首例

熱門新聞

身穿藍衣服的男子自稱是基督徒，並要求店家退款。(取自推特)

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

2023-06-22 10:38
芝市長強森表示，該市暴力問題承襲多時，解決需要時間，也需要社區全員投入。(芝警局臉書)

六月節長周末 芝加哥槍擊案大爆發 75中彈13死

2023-06-20 09:38
圖為I-95重建工程直播的截圖。(賓州運輸廳)

I-95重建工程直播 工人夜以繼日趕工 風靡費城

2023-06-24 02:15
租房遭白住，屋主往往要費盡心力才能取回房子。(Tierra Mallorca/Unsplash)

空屋遭侵占白住 屋主趕人苦不堪言

2023-06-25 02:14
極端氣候持續肆虐全美，全國各地在過去五天內，總共出現超過600起極端天氣現象。密西西比州盧安鎮一棟民宅被龍捲風夷為平地，居民試圖從殘垣破瓦中搶救個人財物。(Getty Images)

熱浪襲南部 連3周高溫 德州125℉破紀錄

2023-06-25 22:37
OREO餅乾每包份量也縮水了。(Mouseprint.org網站截圖)

價格不變 份量縮水 日用品悄悄漲價正襲捲市場

2023-06-22 11:24

超人氣

更多 >
怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔
虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議
頂流男神崩壞？蔡徐坤遭爆一夜情內射逼墮胎 母出2招救兒

頂流男神崩壞？蔡徐坤遭爆一夜情內射逼墮胎 母出2招救兒
坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈

坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈
洗米水強化髮質 還能刺激生髮？社群媒體正夯

洗米水強化髮質 還能刺激生髮？社群媒體正夯