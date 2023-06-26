電力瓦斯供應商警告 今夏詐騙高峰 嚴防上當

亞莫林公司提醒伊州、密蘇里州用戶，嚴防今夏詐騙。(伊州Ameren臉書)

亞莫林公司(Ameren)對伊利諾州、密蘇里州的電力、瓦斯用戶提出嚴重警告，稱今年以來已有約1000名亞莫林用戶遭不法份子詐欺 ，預估今年夏季這類詐欺行為將更氾濫，所有住宅與商業客戶一定要提高警覺。

亞莫林的安全主管高麥茲(Maria Gomez)說，很可能騙子會打著亞莫林的招牌與用戶聯繫，然後從中獲取個人資料或財務信息，避免上當的最佳方法就是了解這些不肖份子的伎倆。

她表示，公用事業被作為詐騙工具的問題持續，越來越多客戶意識到這類詐欺而逃過一劫，然而由於新科技提供了更多方法掩蓋或使騙局看起來更合法，因此要防範詐騙的複雜性也隨著提高。

她說，用戶應該要留意的是夏季到來，很多家庭都有度假或參加特別活動的計畫，這段期間對於帳單或其他信息也容易分心，這時就剛好詐騙集團 活躍的機會，亞莫林公司今年年初至今，已經有1000名用戶向該公司舉報受騙，而該公司估計還有不少用戶上當但沒有提出舉報。

亞莫林估計今年到現在，該公司的客戶因為被騙至少損失了1萬5000元。

亞莫林特別歸納出五種常見的騙局：

●返利、退款或先多付帳單的騙局：詐騙份子通常會向用戶提出「只要告知個資或交易的財務信息，就可以拿到回扣、退款等優惠」。

●威脅斷電斷瓦斯的騙局：以恐嚇手段告訴用戶，如果不立即付款，那麼就要切斷客戶的電力、瓦斯供應，一般這種情況下，騙子會要求以現金轉帳或購買預付卡支付。

●耆老折扣騙局：這種針對上了年紀用戶的騙局，向老人提供折扣價格，然後再要求他們預付電力、瓦斯費。

●智能電表安裝騙局：騙子打電話給用戶，告知要安裝智能電表因此必須預付安裝費用。

●佯裝亞莫林員工上門行騙“這類騙局在伊州 比較普遍，因為伊州有各種公共事業服務商，密蘇里州雖然相對較少，但還是有發生，如有打著公用事業員工到用戶住家敲門時，務必要向對方索取身分證明，且千萬不要提供任何形式的付款。

如懷疑遭遇詐騙，請立刻撥打伊州亞莫林電話(800)755-5000，或密州亞莫林電話(800)552-7583舉報。