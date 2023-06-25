熱浪襲南部 連3周高溫 德州125℉破紀錄

極端氣候持續肆虐全美，全國各地在過去五天內，總共出現超過600起極端天氣現象。密西西比州盧安鎮一棟民宅被龍捲風夷為平地，居民試圖從殘垣破瓦中搶救個人財物。(Getty Images)

極端氣候持續肆虐全美，全國各地在過去五天內，總共出現超過600起極端天氣現象；南部則仍被炙熱高溫 所籠罩，破紀錄熱浪進入第三周。

天氣預報顯示，從加拿大邊境到墨西哥 灣沿岸，都面臨龍捲風 侵襲的威脅；國家氣象局追風者(storm spotter)計畫25日確認，印第安納州和俄亥俄州各發生了一起龍捲風；25日下午，龍捲風觀察預報(tornado watch)區也已進一步擴大到俄亥俄和密西根州，包括底特律、辛辛那提和哥倫布市。

隨著強雷雨(thunderstorm)鋒線向大西洋海岸推進，受到惡劣天氣威脅的人數也將從25日的5700 萬人，增加到26日的8600萬人。

根據國家氣象局(National Weather Service)，從紐約市到華盛頓特區的95號州際公路(I-95)走廊可能出現嚴重雷雨，其中維吉尼亞州部分地區和北卡羅來納會面臨較高的風險。雷雨區將在26日晚間經過哥倫比亞特區、巴爾的摩和費城，帶來大雨、閃電，甚至是強風、冰雹和局部龍捲風等極端天氣現象。

從海上來的熱空氣受困在大氣中，徘徊在墨西哥和美國西南部地區，導致氣溫居高不下；亞利桑納州到田納西州約5000萬人面臨高溫警示和高溫警告，預計多數地區氣溫將達到三位數，且許多受影響地區民眾都處在缺電和冷氣的情況下。

德州高溫也不見緩解，熱浪更是破紀錄地進入第三周，且預計還會持續數日；結合高溫與相對濕度計算得出的熱度指數(heat index)，在德州許多城市都破紀錄，科珀斯克里斯蒂城(Corpus Christi)測出華氏125度超高溫，里奧格蘭德(Rio Grande)和德爾里奧(Del Rio)兩地，則分別測得華氏118與115度高溫。