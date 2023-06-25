我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪襲南部 連3周高溫 德州125℉破紀錄

坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈

熱浪襲南部 連3周高溫 德州125℉破紀錄

編譯尤寶琪／即時報導
極端氣候持續肆虐全美，全國各地在過去五天內，總共出現超過600起極端天氣現象。密西西比州盧安鎮一棟民宅被龍捲風夷為平地，居民試圖從殘垣破瓦中搶救個人財物。(Getty Images)
極端氣候持續肆虐全美，全國各地在過去五天內，總共出現超過600起極端天氣現象。密西西比州盧安鎮一棟民宅被龍捲風夷為平地，居民試圖從殘垣破瓦中搶救個人財物。(Getty Images)

極端氣候持續肆虐全美，全國各地在過去五天內，總共出現超過600起極端天氣現象；南部則仍被炙熱高溫所籠罩，破紀錄熱浪進入第三周。

天氣預報顯示，從加拿大邊境到墨西哥灣沿岸，都面臨龍捲風侵襲的威脅；國家氣象局追風者(storm spotter)計畫25日確認，印第安納州和俄亥俄州各發生了一起龍捲風；25日下午，龍捲風觀察預報(tornado watch)區也已進一步擴大到俄亥俄和密西根州，包括底特律、辛辛那提和哥倫布市。

隨著強雷雨(thunderstorm)鋒線向大西洋海岸推進，受到惡劣天氣威脅的人數也將從25日的5700 萬人，增加到26日的8600萬人。

根據國家氣象局(National Weather Service)，從紐約市到華盛頓特區的95號州際公路(I-95)走廊可能出現嚴重雷雨，其中維吉尼亞州部分地區和北卡羅來納會面臨較高的風險。雷雨區將在26日晚間經過哥倫比亞特區、巴爾的摩和費城，帶來大雨、閃電，甚至是強風、冰雹和局部龍捲風等極端天氣現象。

從海上來的熱空氣受困在大氣中，徘徊在墨西哥和美國西南部地區，導致氣溫居高不下；亞利桑納州到田納西州約5000萬人面臨高溫警示和高溫警告，預計多數地區氣溫將達到三位數，且許多受影響地區民眾都處在缺電和冷氣的情況下。

德州高溫也不見緩解，熱浪更是破紀錄地進入第三周，且預計還會持續數日；結合高溫與相對濕度計算得出的熱度指數(heat index)，在德州許多城市都破紀錄，科珀斯克里斯蒂城(Corpus Christi)測出華氏125度超高溫，里奧格蘭德(Rio Grande)和德爾里奧(Del Rio)兩地，則分別測得華氏118與115度高溫。

國家氣象局預測，新墨西哥、路易斯安納、堪薩斯和密蘇里等州氣溫都將進一步上升，並持續到國慶日(July 4th)當周。

南部各州仍被炙熱高溫所籠罩，破紀錄熱浪進入第三周。從亞利桑納州到田納西州，約50...
南部各州仍被炙熱高溫所籠罩，破紀錄熱浪進入第三周。從亞利桑納州到田納西州，約5000萬人口面臨高溫威脅。(美聯社)
德州連日熱浪來襲，奧斯汀一名男子在公園旁用水沖臉消暑。(美聯社)
德州連日熱浪來襲，奧斯汀一名男子在公園旁用水沖臉消暑。(美聯社)
德州連日熱浪來襲，奧斯汀兩名消防隊員在滅火後，喝水解渴。(美聯社)
德州連日熱浪來襲，奧斯汀兩名消防隊員在滅火後，喝水解渴。(美聯社)

高溫 龍捲風 墨西哥

上一則

百哩強風突襲斯普林 民宅遭巨樹「切開」

延伸閱讀

賽拉嗪現蹤 德州陷新毒品危機

賽拉嗪現蹤 德州陷新毒品危機
聖嬰熱浪考驗亞洲綠能基建 恐開啟惡性循環

聖嬰熱浪考驗亞洲綠能基建 恐開啟惡性循環
新州愛迪生市 遭德州騙子詐走28萬

新州愛迪生市 遭德州騙子詐走28萬
特斯拉充電技術勝利 德州要求電動車公司採NACS和CCS

特斯拉充電技術勝利 德州要求電動車公司採NACS和CCS
熱浪襲南部 雷暴雨多州停電 野火威脅升高

熱浪襲南部 雷暴雨多州停電 野火威脅升高
墨西哥熱浪來襲 當局查獲高溫下129移民擠滿貨車車廂

墨西哥熱浪來襲 當局查獲高溫下129移民擠滿貨車車廂

熱門新聞

身穿藍衣服的男子自稱是基督徒，並要求店家退款。(取自推特)

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

2023-06-22 10:38
芝市長強森表示，該市暴力問題承襲多時，解決需要時間，也需要社區全員投入。(芝警局臉書)

六月節長周末 芝加哥槍擊案大爆發 75中彈13死

2023-06-20 09:38
圖為I-95重建工程直播的截圖。(賓州運輸廳)

I-95重建工程直播 工人夜以繼日趕工 風靡費城

2023-06-24 02:15
租房遭白住，屋主往往要費盡心力才能取回房子。(Tierra Mallorca/Unsplash)

空屋遭侵占白住 屋主趕人苦不堪言

2023-06-25 02:14
OREO餅乾每包份量也縮水了。(Mouseprint.org網站截圖)

價格不變 份量縮水 日用品悄悄漲價正襲捲市場

2023-06-22 11:24
移民權益團體持續爭取伊州提供無證移民健保。(「健康伊州」臉書)

人數過多 成本暴增 伊州下月起取消無證移民醫療白卡

2023-06-19 10:31

超人氣

更多 >
怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔
洛縣鑽石吧老人之家雙屍命案 警證實兇嫌為40歲華人

洛縣鑽石吧老人之家雙屍命案 警證實兇嫌為40歲華人
野生林志玲、AKIRA約會被捕獲 私下真實狀態網看傻

野生林志玲、AKIRA約會被捕獲 私下真實狀態網看傻
水電工中千萬樂透 狂歡3年淪「富豪毒王」超慘現況曝光

水電工中千萬樂透 狂歡3年淪「富豪毒王」超慘現況曝光
1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅

1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅