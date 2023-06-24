我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠病毒可能起源為何？新解密報告顯示美國情報界仍有分歧

為川普回鍋鋪路？共和黨議員提案「除去」川普彈劾紀錄

畫面驚悚 蒙大拿橋塌 8節貨運列車墜河 河水疑受汙

編譯盧炯燊／綜合24日電
一列運載危險物品的貨運列車24日在駛經蒙大拿州橫跨黃石河的鐵路橋梁時，橋梁突然坍塌，多節油罐車掉入湍急河水裡，所幸列車人員安全，並無傷亡報告。(美聯社)
一列運載危險物品的貨運列車24日在駛經蒙大拿州橫跨黃石河的鐵路橋梁時，橋梁突然坍塌，多節油罐車掉入湍急河水裡，所幸列車人員安全，並無傷亡報告。(美聯社)

蒙大拿州24日發生嚴重交通事故，一列運載危險物品的貨運列車在駛經橫跨黃石河(Yellowstone River)的鐵路橋梁時，橋梁突然坍塌，多節油罐車掉入湍急河水裡，所幸列車人員安全，並無傷亡報告。

事發所屬地區斯蒂沃特郡(Stillwater County)緊急事故負責官員斯塔米(David Stamey)表示，列車運載貨物包括瀝青等石油產品及硫磺。當局已關閉了黃石河下游的飲用水取水口，以評估河水遭污染的情況。現場記者報導目睹一些黃色物體從墜河的油罐中流出。

斯塔米表示，墜河的貨運車廂共有八節，漏出的危險物品經上漲的河水稀釋後，現場工作人員並沒有立即危險。

事故發生於當地時間24日早上6時左右，當橋梁坍塌時，出事貨運列車正要駛過，蒙州災難緊急處理部門即時收到通知。

出事後，斯蒂沃特郡大批鐵路工作人員及聯邦鐵路管理局官員趕到了現場，這一帶地區位於人口稀少的黃石河谷，周圍是牧場和農田，用水全部來自這條河。

蒙大拿鐵路公司發言人加蘭(Andy Garland)發表聲明說，貨運列車人員全部安全，沒有傷亡報告。他又說，目前的工作是致力解決事件對該地區的任何潛在影響，並努力了解事故原因。

大橋坍塌的原因尚不清楚，但當地黃石河河段最近連降大雨，水位上漲。此前黃石河曾在2022年發生史上最嚴重的洪水氾濫，對黃石國家公園及附近城鎮造成破壞。

鄰近的黃石郡(Yellowstone County)官員們說，由於有潛在危險物質洩漏，當局已在自來水處理廠、灌溉區採取了緊急措施，並要求居民節約用水，並關閉當地的釣魚河道。

蒙州州長強佛特(Greg Gianforte)也發推文表示，州政府隨時準備支援蒙大拿鐵路公司及郡政府的需求。

一列運載危險物品的貨運列車24日在駛經蒙大拿州橫跨黃石河的鐵路橋梁時，橋梁突然坍...
一列運載危險物品的貨運列車24日在駛經蒙大拿州橫跨黃石河的鐵路橋梁時，橋梁突然坍塌，多節油罐車掉入湍急河水裡，所幸列車人員安全，並無傷亡報告。(美聯社)
一列運載危險物品的貨運列車24日在駛經蒙大拿州橫跨黃石河的鐵路橋梁時，橋梁突然坍...
一列運載危險物品的貨運列車24日在駛經蒙大拿州橫跨黃石河的鐵路橋梁時，橋梁突然坍塌，多節油罐車掉入湍急河水裡，所幸列車人員安全，並無傷亡報告。(美聯社)

石油 洪水 蒙大拿州

上一則

馬州審批公校未來藍圖 7月啟動

延伸閱讀

華盛頓亞美愛樂樂團 夏季音樂會饗樂迷

華盛頓亞美愛樂樂團 夏季音樂會饗樂迷
別管牠、給牠點空間 黃石國家公園敦促民眾與野生動物保持距離

別管牠、給牠點空間 黃石國家公園敦促民眾與野生動物保持距離
大量積雪融化 北加州2大水庫將滿載

大量積雪融化 北加州2大水庫將滿載
全美第一槍 蒙大拿宣布封殺TikTok 禁軟體商上架

全美第一槍 蒙大拿宣布封殺TikTok 禁軟體商上架
租金3年漲了11% 紐約曼哈頓小商家喊不公平

租金3年漲了11% 紐約曼哈頓小商家喊不公平
曼哈頓外圍房租飛漲 小型商家、少數族裔首當其衝

曼哈頓外圍房租飛漲 小型商家、少數族裔首當其衝

熱門新聞

身穿藍衣服的男子自稱是基督徒，並要求店家退款。(取自推特)

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

2023-06-22 10:38
芝市長強森表示，該市暴力問題承襲多時，解決需要時間，也需要社區全員投入。(芝警局臉書)

六月節長周末 芝加哥槍擊案大爆發 75中彈13死

2023-06-20 09:38
圖為I-95重建工程直播的截圖。(賓州運輸廳)

I-95重建工程直播 工人夜以繼日趕工 風靡費城

2023-06-24 02:15
OREO餅乾每包份量也縮水了。(Mouseprint.org網站截圖)

價格不變 份量縮水 日用品悄悄漲價正襲捲市場

2023-06-22 11:24
移民權益團體持續爭取伊州提供無證移民健保。(「健康伊州」臉書)

人數過多 成本暴增 伊州下月起取消無證移民醫療白卡

2023-06-19 10:31
研究顯示，美國人愈來愈厭倦給小費。（Getty Images）

自助機台也得給？ 美國小費文化漸越界遭厭倦

2023-06-15 02:10

超人氣

更多 >
反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊

反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊
國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷
俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看

俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看
瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」

瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」
傭兵vs.俄軍 分析：普亭手下20年來最嚴重內鬨 恐鋪內戰舞台

傭兵vs.俄軍 分析：普亭手下20年來最嚴重內鬨 恐鋪內戰舞台