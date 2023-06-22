男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

身穿藍衣服的男子自稱是基督徒，並要求店家退款。(取自推特)

一名消費者日前在新墨西哥州 阿布奎基(Albuquerque)一家中餐廳點餐後，聲稱看到店內擺著佛像而要求退費，其他消費者則嘗試勸說，女經理出面回擊男子種族歧視 ，不會退費，目擊者拍攝短片在推特 (Twitter)、Reddit等熱群網站曝光後引起網友熱議，網友一面倒力挺店家。

Man orders from Chinese restaurant, sits down and sees Buddha. Demands refund because he’s Christian. pic.twitter.com/5wRbuec6L8 — Detect Fights 💕 (@detectfights) 2023年6月19日

Reddit影片19日上傳後，迄今已有1萬5000多網友按讚，留言回應1700多則。在店內等候取餐的女客人高聲斥責男子，獲得網友稱讚「這位女士是英雄」、「她是我的新女神」、「幸好有這位女士」。

目擊短片內容顯示，身穿藍色長袖襯衫、戴著眼鏡的男子，從點餐窗口向店內工作人員要求退款。這名男子自稱「基督徒」，要求退款原因是點餐之後看到餐廳裡擺著佛像。

一名在現場等候取餐，身穿黑色短袖運動衫的男子嘗試上前理論，搖頭做出無法置信表情。一名身穿綠色短袖的女子從工作區開門與要求退費的男子對話，她說：「無法配合你的要求。是的，我就是經理。這是種族歧視，我不會讓你退費。」

短片畫面顯示，要求退費的男子持續在餐廳裡吵嚷，聲稱「我才不在乎別人怎麼想」，被另一名未入鏡女士當眾斥責：「閉嘴，先生！閉嘴。」