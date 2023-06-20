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六月節長周末 芝加哥槍擊案大爆發 75中彈13死

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六月節長周末 芝加哥槍擊案大爆發 75中彈13死

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝市長強森表示，該市暴力問題承襲多時，解決需要時間，也需要社區全員投入。(芝警局臉書)
芝市長強森表示，該市暴力問題承襲多時，解決需要時間，也需要社區全員投入。(芝警局臉書)

芝加哥市警察局數據顯示，剛結束的三天長周末，芝城高達75人中槍，其中13人死亡。從5月底的國殤日至今，芝市周末槍擊人數不斷上升，市長強森對此表示，要擺脫目前困境，需要時間與社區的幫助。

芝城最近一宗槍擊案發生在19日晚間，地點在西加菲爾德公園(West Garfield Park)38街夾West Gladys大道附近，三名青少年站在上述地址前的陽台時，一輛深色車輛經過對三人開槍，兩名17歲青少女的右眼、腿部中彈，另一名19歲少年手臂中槍，三人送醫治療，其中眼部中槍者傷勢嚴重。

當天稍早，一名14歲男孩走在North Francisco大道100號附近時，被不明人士開槍，經送醫傷勢穩定。此外，18日父親節當天，一名32歲的父親參加羅斯蘭德區(Roseland)史密斯公園(Smith Park)舉行的一場父親節慶祝活動時，遭現場突發槍戰的子彈擊中喪生。

警方表示，周末的槍擊案件中，包括多宗多人聚會時發生的槍戰，其中Roseland社區18日晚間的槍戰有五人中槍，奧斯汀社區18日清晨的槍擊案，則有四人中槍。

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芝加哥林肯公園動物園前，17日清晨4時許也爆出槍擊案，有五人中槍，分別為17、23、27、31、44歲。

紅線華埠捷運站的槍擊案是發生在17日下午3時48分，兩名乘客在快要抵達華埠站時車廂內發生口角，其中一人掏出手槍向另一名男子開槍，警方說，21歲的傷者小腿中彈，情況危急，警方稍後逮捕了槍手，該列車乘客也全部被要求在華埠站下車。

強森對此表示，要擺脫現在的狀況，必須每個人都投入，「如果主張警察是唯一維持治安的策略，事實顯示這是舊的做事方式，已經起不了作用了」。強森也提到，一些14歲、15歲的孩子就這樣因為暴力失去生命，「讓我心碎」。

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強森說，目前的治安狀況，是從前承襲下來的沉痾，但他沒有說明是否需要改變警務策略中的具體內容，以有效遏止暴力。

槍擊 華埠 警察

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