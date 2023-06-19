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芝警局大廳睡滿德州偷渡客 市府研擬對策安置

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝加哥22個警分局中，有許多警局大廳地板成為德州送往芝城移民的睡房。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥22個警分局中，有許多警局大廳地板成為德州送往芝城移民的睡房。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市長強森領導的市府團隊，正試圖將持續近一年的移民人道主義危機工作重點，轉向永久安置這些尋求庇護者。去年8月至今，從德州送到芝城的移民累計已達一萬人。該市準備尋求「社區模式」的安置法，將目前仍暫居在全市各個警察局與大型庇護所的難民，轉移到固定的收容地點，也藉此減少相關人員的高昂費用。

芝市政府副幕僚長帕西奧內-扎亞斯(Cristina Pacione-Zayas)說，除了尋找固定的安置所外，市府也在考慮一項經費約2500萬元的計畫，向6500多位移民提供六個月的房租援助，同時撥款1500萬元強化解決無家可歸問題。

不過，帕西奧內-扎亞斯說，芝市與庫克郡、伊州府的合作計畫還未確定，因此要達到安置目標「不是幾周內就可以解決的問題」。

芝市也希望聯邦政府能夠找到一種可為移民迅速提供工作許可證的方式，讓這些移難民在六個月的租金補助期結束後，能夠出去工作養活自己，帕西奧內-扎亞斯表示，市府已經在跟州、聯邦的雇主組織商議，試圖找到更直接的解開方案。

過去10個多月，芝市的庇護所處處爆滿，導致許多新近抵達芝城的移民，必須留宿警察局的大廳地板；另方面，市府把這些尋求庇護者轉移到大型聚集場所也頻頻遇阻，有的是附近居民抵制，有的則是被舉報場所過於擁擠、食物糟糕、環境惡劣。

芝市與伊州的領導人一直抨擊德州州長艾伯特(Greg Abbott)將移民持續送往芝加哥的做法。從今年4月開始，芝市開始著手將移民從市府旗下的庇護所，轉到更永久的住所，帕西奧內-扎亞斯說，至今已經有109戶家庭安置到永久性住房，285戶家庭已簽署租約，或將在未來15到30天內搬遷。

其他仍在收容所的移難民，都由Favorite Staffing提供的工作人員協助照顧，而這批日夜上班的人員，耗掉絕大部分的市府經費，例如近日通過議會的5100萬安置移民資金中，就有4700萬拿去支付給這些合同員工。

根據市府統計，五周前是這些移民抵達芝城的高峰期，平均每天有70到100個搭上德州安排的巴士到芝城，目前每天人數已經減少到約35個。但每周還是有累計好幾百位抵達芝加哥。

移民 庇護 芝城

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